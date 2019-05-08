Barcelona zaferi sonrası Liverpool soyunma odası

Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Barcelona&#8217;yı 3-0 rövaşında 4-0 yenerek tarih yazan Liverpoool&#8217;da sevinç saha içerisinde taraftarlarla ardından da soyunma odasında sürdü.. Soyunma odasında yaşanan mutluluğun şaşkınlıkla birleştiği o anlar;. . . . &nbsp;. \r. \r. \t\r. \t\t\r. \t\t\t08 Mayıs 2019\r. \t\t\t\r. \t\t\t\r. \t\t\t\r. \t\t\t\tLiverpool mucizesinin ardından Jurgen Klopp küfür etmekten kendini alamadı! `Çocuklar artık uyumuştur`\r. \t\t\t\tLiverpool`un Barcelona`yı 3-0`ın rövanşında 4-0 yenerek Şampiyonlar Ligi`nde finale yükseldiği karşılaşmanın ardından röportaj veren Jurgen Klopp, Bunu anlatmamın başka yolu yok diyerek küfürlü bir konuşma yaptı.\r. \t\t\t\tİlgili Haberi Oku\r. \t\t\t\r. \t\t\r. \t\r. \r. .