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Barcelona zaferi sonrası Liverpool soyunma odası
Şampiyonlar Ligi

Barcelona zaferi sonrası Liverpool soyunma odası

Liverpool futbolcuları, Barcelona'yı 4-0 yenip Şampiyonlar Ligi finalini soyunma odasında büyük sevinçle kutladı.

8 Mayıs 2019 12:48

Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Barcelona’yı 3-0 rövaşında 4-0 yenerek tarih yazan Liverpoool’da sevinç saha içerisinde taraftarlarla ardından da soyunma odasında sürdü.

Soyunma odasında yaşanan mutluluğun şaşkınlıkla birleştiği o anlar;

 

08 Mayıs 2019 Liverpool mucizesinin ardından Jurgen Klopp küfür etmekten kendini alamadı! `Çocuklar artık uyumuştur` Liverpool`un Barcelona`yı 3-0`ın rövanşında 4-0 yenerek Şampiyonlar Ligi`nde finale yükseldiği karşılaşmanın ardından röportaj veren Jurgen Klopp, Bunu anlatmamın başka yolu yok diyerek küfürlü bir konuşma yaptı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 12:52 | 8 Mayıs 2019
barcelona liverpool şampiyonlar ligi
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