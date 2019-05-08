Avrupa biletini kapan Trabzonspor son 8 yılın en parlak dönemini yaşıyor

Süper Lig’in 31’inci haftasında sahasında konuk ettiği İstikbal Mobilya Kayserispor’u mağlup ederek 9 maçlık puan serisini sürdüren ve aynı zamanda bitime 3 hafta kala Avrupa biletini cebine koyan Trabzonspor, söz konusu haftalar itibariyle 73 puan topladığı 2010-11 sezonundan sonra 56 puanla en iyi performansını sergiledi.

Ligde 56 puanla 4’üncü sıradaki yerini garantileyen bordo-mavililer, 2011-12 sezonunun 31 haftalık bölümünde 53, 2012-13 sezonunda 43, 2013-14 sezonunda 49, 2014-15 sezonunda 53, 2015-16 sezonunda 37, 2016-17 sezonunda 49 ve 2017-18 sezonunda da 31’inci hafta itibariyle 49 puanı hanesine yazdırmıştı. Trabzonspor ayrıca bu sezon topladığı 56 puanla bitime 3 hafta kala son 8 yıllık periyotta 57 puan topladığı 2014-15 sezonun haricindeki 7 sezonki performansını yakaladı ve geride bıraktı.

ABDÜLKADİR’İN GOLE EN ÇOK KATKI SAĞLADIĞI SEZON

Bu arada Trabzonspor’un altyapısından yetişen ve 2015-16 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası’nda iki kez A takım formasını giyinen Abdülkadir Ömür, A takım seviyesinde gole en çok katkı sağladığı sezona bu yıl ulaştı.

2016-17 sezonunda lig ve kupada 5 maça çıkıp 1 gollük performans sergileyen, 2017-18 sezonunda ise lig ve kupada çıktığı 32 karşılaşmada 3 gol atıp 6 da asist yapan 19 yaşındaki genç oyuncu, 2018-19 sezonun bitimine üç hafta kala lig ve kupada forma giydiği 29 müsabakada 4 gol atıp 8 asist üreterek A takım seviyesinde gol yollarında en verimli olduğu dönemine ulaştı.