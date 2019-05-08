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Altay’da sezonun değerlendirmesi yapıldı
TFF 1.Lig

Altay’da sezonun değerlendirmesi yapıldı

Bu sezon yükseldiği Spor Toto 1. Lig’de play-off yarışı veren Altay’da Sportif Direktör Özden Töraydın, adaptasyon sürecini başarıyla tamamladıklarını söyledi.

8 Mayıs 2019 13:09

Spor Toto 1. Lig’de play-offları kıl payı kaçıran Altay’da sezonu değerlendiren Sportif Direktör Özden Töraydın, 1. Lig'in zorluğuna dikkat çekerek, ligi hedefledikleri noktaya çok yakın bir pozisyonda bitirmelerine rağmen yaşanan talihsizliklerden ötürü play-offlaro kaçırmalarının tüm camia gibi kendilerini de üzdüğünü söyledi.

Yeni sezon yapılanmasına en kısa sürede start vereceklerini belirten Töraydın: “Ligin ilk yarısında es geçilen 5 net penaltı pozisyonu ve son haftalarda tüm Türkiye'nin kabul ettiği hakem hataları, hem puan sıralamasındaki yerimizi hem de motivasyonumuzu düşürdü. Ancak oyuncularımızın verdikleri mücadele ile armamızı çok iyi temsil ettiğini söyleyebilirim. Bu sezon bizim için bir adaptasyon dönemiydi ve bu süreci başarıyla geride bıraktık” dedi.

Karafırtınalar ile devam

Süper Lig hedefi için öncelikle ligde kalıcı olmaları gerektiğini belirten Töraydın:

“Gönlümüz elbette play-off oynamaktan yanaydı. Olmadı, ancak buna rağmen 1. Lig'de iyi bir temel attık. Süper Lig hedefini yakalamak ve kalıcı olmak için birçok etken var. Altay Alsancak Stadı’nın hizmete girmesi bunların başında geliyor. Edindiğimiz tecrübe doğrultusunda Süper Lig hedefi için çizdiğimiz rota olan 5 yıllık plana sadık kaldık. Kulüp Başkanımız Özgür Ekmekçioğlu'nun fedakarlıkları çok büyük. Başkanımız ve Teknik Direktörümüz Sait Karafırtınalar ile birlikte 2019-2020 sezonunun hazırlıklarına en kısa sürede başlayacağız. Camiamızın birlik ve beraberliğiyle, 3. ve 2. ligdeki şampiyonluklarımızı yeni başarılarla taçlandıracağız” şeklinde konuştu.

08 Mayıs 2019 `Her şey çok güzel olacak` sloganı Madrid`de! Federer`in maçında Ekrem İmamoğlu`nun YSK`nin İstanbul seçimlerini iptal etmesinin ardında yaptığı konuşmada kullandığı ve Türkiye`de birçok ünlü isim tarafından kullanılan `Her şey çok güzel olacak` sloganının ünü dünyaya yayıldı. Madrid Open`da oynanan Roger Federer`in Richard Gasquet ile oynadığı maçra tribünlerden `Her şey çok güzel olacak` sesleri yükseldi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 13:09 | 8 Mayıs 2019
altay Spor Toto 1. Lig
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