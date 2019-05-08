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Ajax Tottenham saat kaçta hangi kanalda? Hollanda’da ikinci finalist belli olacak
Şampiyonlar Ligi

Ajax Tottenham saat kaçta hangi kanalda? Hollanda’da ikinci finalist belli olacak

Ajax Tottenham Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçı için tekrar karşı karşıya geliyor. İlk maçta İngiliz temsilcisini 1-0 yenmeyi başaran Ajax bu kez de kendi taraftarı önünde kazanmak istiyor. Peki, Ajax Tottenham maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

8 Mayıs 2019 19:22

Şampiyonlar Ligi’nde ikinci finalist bu akşam Ajax Tottenham maçı ile belli oluyor. Genç kadrosuna rağmen ardı ardına sürprizlere imza atarak yarı finale yükselen, ilk maçta da güçlü rakibini 1-0 yenmeyi başaran Ajax skor avantajının yanı sıra saha avantajını da kullanarak finalde Liverpool’un rakibi olmak istiyor. Takımın yıldız ismi Harry Kane’in sezonu kapattığının açıklanmasının arından neler yapacağı merak edilen Tottenham ise iki farklı kazanarak büyük sevinç yaşamanın hesaplarını yapıyor. Futbol tutkunlar ise zorlu maç hakkında detayları merak ediyor. Peki, Ajax Tottenham maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

AJAX TOTTENHAM NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Hollanda’nın köklü ekibi Ajax, İngiltere’de 1-0 kazandığı maçın rövanşında, bu akşam kendi taraftarı önünde Tottenham’ı ağırlayacak. Johan Cruyff Arena’da TSİ 22.00’de başlayacak müsabaka, beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.

AJAX TOTTENHAM MUHTEMEL İLK 11

Ajax: Onana, Veltman, Ligt, Blind, Tagliafico, Schöne, Jong, Beek, Neres, Ziyech, Tadic

Tottenham: Lloris, Trippier, Alderweireld, Vertonghen, Rose, Eriksen, Wanyama, Sissoko, Delle Alli, Heung-Min, Lucas Moura

İLK MAÇTA AJAX TOTTENHAM’I YENDİ

57 yıllık yarı final hasretine son veren İngiltere’nin Tottenham takımı, 22 yıl sonra yarı finale çıkan Hollanda kulübü Ajax’ı ağırladığı maçta, rakibine 1-0 mağlup olmuştu.

Başkent Londra’daki Tottenham Stadı’nda oynanan maçın ilk yarısı, Ajax’ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlanmış, Ziyech’in ara pasıyla kaleci Lloris ile karşı karşıya kalan Van de Beek, 15. dakikada Ajax’ı öne geçirmişti. Kalan sürede gol olmayınca Ajax, sahadan 1-0 galip ayrılmıştı.

Son güncelleme 19:22 | 8 Mayıs 2019
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