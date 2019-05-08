Ajax Tottenham canlı izle! CANLI YAYIN: Şampiyonlar Ligi’de finalin adı belli oluyor…

Şampiyonlar Ligi’nde final yaklaştıkça heyecan zirveye çıkıyor. Barcelona 4-0 yenerek finale yükselen Liverpool’un rakibi Ajax Tottenham maçı ile belli oluyor. İlk maçta İngiliz temsilcisi 1-0 yenmeyi başaran Ajax genç kadrosu ile harikalar yaratmaya devam etmek istiyor. Şampiyonlar Ligi finalinin iki İngiliz takımının mücadelesine sahne olmasını isteyen Tottenham ise avantajı kaybetmesine rağmen iki farklı kazanarak adını finale yazdırmak istiyor. Hollanda temsilcisi, sakatlığı devam eden Carel Eiting’den faydalanamayacak. Tottenham da ise sakatlığı devam eden Harry Kane sahada yer alamayacak. İşte Bein Sports canlı yayını…

AJAX TOTTENHAM CANLI İZLE

AJAX TOTTENHAM MAÇI HANGİ KANALDA?

Hollanda’nın köklü ekibi Ajax, İngiltere’de 1-0 kazandığı maçın rövanşında, bu akşam kendi taraftarı önünde Tottenham’ı ağırlayacak. Johan Cruyff Arena’da TSİ 22.00’de başlayacak müsabaka, beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.

TOTTENHAM’DA KANE KADRODA YER ALMIYOR

Ev sahibinde kart cezalısı bir oyuncu yer almıyor. Hollanda temsilcisi, sakatlığı devam eden Carel Eiting’den faydalanamayacak. Tottenham da ise sakatlığı devam eden Harry Kane, Ajax karşısında forma giyemeyecek. Sakatlık durumları belirsiz olan Jan Verthongen ve Erik Lamela, Amsterdam’a giden kafilede yer aldılar. Konuk ekipte de kart cezası bulunan bir oyuncu yok.

AJAX TOTTENHAM İLK 11

Ajax: Onana, Mazraoui, De Ligt, Blind, Tagliafico, Schöne, Van de Beek, De Jong, Ziyech, Neres, Tadic.

Tottenham: Lloris, Trippier, Alderweireld, Vertonghen, Rose, Wanyama, Sissoko, Eriksen, Dele Alli, Lucas Moura, Son.