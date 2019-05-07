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Yekta Kurtuluş’tan Ekrem İmamoğlu’na destek!
Diğer Sporlar

Yekta Kurtuluş’tan Ekrem İmamoğlu’na destek!

İstanbul seçimlerinin yenilenme kararının ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sosyal medyadan verilen destek mesajlarına Yekta Kurtuluş da katıldı.

7 Mayıs 2019 13:38

YSK'nın İstanbul seçimlerinin iptal edilmesine yönelik kararıyla ilgili ünlü isimler sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla Ekrem İmamoğlu'na desteklerini sürdürdü.

Twitter'a geceden bu yana damga vuran “Her şey çok güzel olacak” etiketini kullanan ünlü isimlere yıldız sporcular da katıldı. Ekrem İmamoğlu’na destek veren isimlerden biri de Yekta Kurtuluş oldu.

Galatasaray ve Milli Takım’da da forma giyen ve şuan Antalyaspor’da oynayan Yekta Kurtuluş twitter hesabından Cem Yılmaz’ın rol aldığı ‘Her Şey Güzel Olacak’ filminden bir kare paylaştı.

Seçimlerin iptal edildiğinin açıklanmasından bu yana twitter’da Türkiye gündemi olan #herşeyçokgüzelolacak etiketini kullanan Yekta’nın o paylaşımı binlerce beğeni aldı.

07 Mayıs 2019 Mehmet Okur, Olcan Adın ve Gökhan Zan`dan Ekrem İmamoğlu paylaşımı! İstanbul seçimlerinin yenilenme kararının ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu`na sosyal medyadan destek yağdı. Eski Milli basketbolcu Mehmet Okur MFÖ`nün `Benim hala umudum var` şarkısını söylediği videoyu twitter hesabından paylaşarak İmamoğlu`na destek verdi. İlgili Haberi Oku

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Son güncelleme 13:38 | 7 Mayıs 2019
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