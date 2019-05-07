Yekta Kurtuluş’tan Ekrem İmamoğlu’na destek!

YSK'nın İstanbul seçimlerinin iptal edilmesine yönelik kararıyla ilgili ünlü isimler sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla Ekrem İmamoğlu'na desteklerini sürdürdü.

Twitter'a geceden bu yana damga vuran “Her şey çok güzel olacak” etiketini kullanan ünlü isimlere yıldız sporcular da katıldı. Ekrem İmamoğlu’na destek veren isimlerden biri de Yekta Kurtuluş oldu.

Galatasaray ve Milli Takım’da da forma giyen ve şuan Antalyaspor’da oynayan Yekta Kurtuluş twitter hesabından Cem Yılmaz’ın rol aldığı ‘Her Şey Güzel Olacak’ filminden bir kare paylaştı.

Seçimlerin iptal edildiğinin açıklanmasından bu yana twitter’da Türkiye gündemi olan #herşeyçokgüzelolacak etiketini kullanan Yekta’nın o paylaşımı binlerce beğeni aldı.

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