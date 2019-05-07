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Süper Lig’de bu sezon ki sarı kart rekoru kırıldı
Futbol

Süper Lig’de bu sezon ki sarı kart rekoru kırıldı

Bu sezon şu ana kadar en fazla sarı kart, dün tamamlanan 31. haftada çıktı. Hakemler, söz konusu haftada 55 kez sarı kartına başvurdu

7 Mayıs 2019 13:02

Spor Toto Süper Lig’de bu sezon şu ana kadar en fazla sarı kart, dün tamamlanan 31. haftada görüldü.

Ligin 31. haftasında hakemler sarı kartına sık başvurdu. Ligin sonuna yaklaşılırken, takımların şampiyonluk, Avrupa kupalarına katılma ve kümede kalma adına ortaya koydukları mücadele kartlara yansıdı.

Müsabakalarda düdük çalan hakemler, 9 maçta 55 sarı ve 1 kırmızı kart gösterdi. Böylece geride kalan 31 haftalık bölümdeki en fazla sarı kart sayısına ulaşıldı.

31. hafta mücadelesinde en fazla sarı kartın çıktığı müsabaka ise Aytemiz Alanyaspor-Atiker Konyaspor karşılaşması oldu. Maçın hakemi Alper Ulusoy, Atiker Konyaspor’un 4-2 kazandığı maçta toplam 9 kez sarı kartına başvurdu.

Şampiyonluğu yakından ilgilendiren Galatasaray-Beşiktaş (2-0) derbisinde de 8 sarı kart çıktı.

Bu sezon daha önce en fazla sarı kart, 14. haftada görülmüştü. Hakemler, söz konusu haftada sarı kartını 47 kez kullanmıştı.

07 Mayıs 2019 Ahmet Ağaoğlu: Beşiktaş maçı sezonun en anlamlı maçı olacak Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, hafta sonu oynayacakları Atiker Konyaspor maçını kayıpsız geçmeleri durumunda 33`üncü haftadaki Beşiktaş karşılaşmasının kendileri için sezonun en anlamlı müsabakası olacağını belirterek, Ligi üçüncü ve hatta matematiksel olarak baktığımız da daha yukarılarda bitirme şansımız da var dedi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 13:02 | 7 Mayıs 2019
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Galatasaray
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GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
31 18 63
2 Istanbul Basaksehir
31 18 63
3 Besiktas
31 17 59
4 Trabzonspor
31 16 56
5 Yeni Malatyaspor
31 12 44
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