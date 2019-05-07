Süper Lig ne zaman bitecek? Sezonun bitmesine kaç maç kaldı?

Süper Lig’de 31. hafta nefes kesen maçların ardından sonra erdi. Heyecanın üst seviye olduğu ligde sezonun zaman biteceği merak konusu oldu. Galatasaray, Beşiktaş ve Başakşehir’in şampiyonluk mücadelesini sürdüğü ligde gelecek sezon Avrupa’da ülkemizi temsil etmek için mücadele eden takımların yanı sıra ligden düşmeme mücadelesi veren takımlar da yarışa devam ediyor. Peki 2018 – 2019 Süper Lig sezonu ne zaman sona erecek?

SÜPER LİG NE ZAMAN BİTİYOR?

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) planlamasına göre, Spor Toto Süper Lig karşılaşmaları 26 Mayıs 2019 tarihinde sona erecek.

SÜPER LİGDE KALAN MAÇLAR

Bitime üç maç kala Spor Toto Süper Lig’de 32 ve 33. hafta maçlarının programı açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, iki haftalık maç programı şöyle:

32. Hafta

10 Mayıs Cuma:

20.30 Antalyaspor-Bursaspor (Antalya)

11 Mayıs Cumartesi:

16.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray (Çaykur Didi)

19.00 Göztepe-Demir Grup Sivasspor (Bornova)

19.00 Fenerbahçe-Akhisarspor (Ülker)

12 Mayıs Pazar:

16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Kasımpaşa (Kayseri Büyükşehir Belediye Kadir Has)

16.00 Atiker Konyaspor-Trabzonspor (Konya Büyükşehir Belediye)

19.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Yeni Malatya)

19.00 Medipol Başakşehir-MKE Ankaragücü (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

13 Mayıs Pazartesi:

20.00 Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor (Vodafone Park)

33. Hafta

17 Mayıs Cuma:

20.30 Kasımpaşa-Atiker Konyaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

18 Mayıs Cumartesi:

19.00 Antalyaspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Antalya)

19.00 Trabzonspor-Beşiktaş (Medical Park)

19 Mayıs Pazar:

16.00 Akhisarspor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Spor Toto Akhisar)

16.00 Bursaspor-Göztepe (Bursa Büyükşehir Belediye)

19.00 Aytemiz Alanyaspor-Çaykur Rizespor (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Galatasaray-Medipol Başakşehir (Türk Telekom)

20 Mayıs Pazartesi:

20.00 MKE Ankaragücü-Demir Grup Sivasspor (Stadı belli değil)

20.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fenerbahçe (Erzurum Kazım Karabekir)