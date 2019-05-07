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Suarez: ‘Gol atarsam sevinmeyeceğim’
Şampiyonlar Ligi

Suarez: ‘Gol atarsam sevinmeyeceğim’

Barcelona'nın Uruguaylı yıldızı Luis Suarez, eski takımı Liverpool'la karşılaşacağı maçta gol atarsa sevinmeyeceğini söyledi.

7 Mayıs 2019 11:41

Barcelona’nın yıldız golcüsü Luis Suarez, takımının Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında Liverpool ile karşılaşacağı maçta gol atarsa sevinmeyeceğini açıkladı.

Oynanan ilk maçta Barcelona Liverpool’u 3-0 mağlup etmiş, Suarez takımının ilk gölünü atmıştı. Golun ardırdan sevinen futbolcu, Liverpool taraftarı tarafından eleştiri yağmuruna tutulmuştu.

Basın toplantısında açıklamalarda bulunan ve ilk maçtaki olayın tekrarlanmayacağını dile getiren 24 yaşındaki yıldız futbolcu şöyle konuştu:

‘Futbolla ilgilenen ve bu sporu seven herkes geçen hafta ki maçta attığım golün önemini bilir. Liverpool taraftarlarına sonsuz bir saygım var. Onlardan özür diliyorum. Gol attım ve bunu Barcelona taraftarıyla kutladım. Eğer Anfield’da Liverpool’a karşı gol atarsam aynı şekilde sevinmeyeceğim’ dedi.

Barcelona bu akşam Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Liverpool ile karşılaşacak.

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Son güncelleme 11:41 | 7 Mayıs 2019
barcelona liverpool luis suarez şampiyonlar ligi
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