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Şampiyon VakıfBank, 4 oyuncusuyla yollarını ayırdı
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Şampiyon VakıfBank, 4 oyuncusuyla yollarını ayırdı

Vakıfbank, Lonneke Slöetjes, Kelsey Robinson, Chiara Di Iulio ve Zhu Ting'in takımdan ayrıldığını açıkladı

7 Mayıs 2019 17:45

Vestel Venus Sultanlar Ligi’nde 2018-2019 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 4 oyuncusuyla yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre yabancı oyuncular Lonneke Slöetjes, Kelsey Robinson, Chiara Di Iulio ve Zhu Ting’in gelecek sezon sarı-siyahlı formayı giymeyecek.

VakıfBank Spor Kulübü, internet sitesinden yaptığı açıklamada, kazanılan şampiyonluklarda pay sahibi olan oyuncularına teşekkür ederek, kariyerlerinde başarı dileğinde bulundu.

Öte yandan Çinli smaçör Zhu Ting’in, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları hazırlıkları kapsamında Çin Olimpiyat Komitesi’nin kararı nedeniyle VakıfBank Voleybol Takımı’na bir yıllığına veda ettiği belirtildi.

Son güncelleme 17:45 | 7 Mayıs 2019
Chiara Di Iulio Kelsey Robinson Lonneke Slöetjes Zhu Ting
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