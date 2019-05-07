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Premier Lig’de “sezonun teknik direktörü” adayları açıklandı
İngiltere Premier Lig

Premier Lig’de “sezonun teknik direktörü” adayları açıklandı

İngiltere Premier Lig'de 2018-2019 sezonu için 'sezonun teknik direktörü' adayları belli oldu.

7 Mayıs 2019 19:59

İngiltere Premier Lig’de 2018-2019 sezonunun en iyi teknik direktörü ödülü için adaylar belli oldu.

Premier Lig’in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Wolverhampton’dan Portekizli Nuno Espirito Santo, Manchester City’den İspanyol Josep Guardiola, Liverpool’dan Alman Jurgen Klopp ve Tottenham’dan Arjantinli Mauricio Pochettino, sezonun en iyi teknik direktörü ödülü adayları arasında gösterildi.

Ligin internet sitesinde başlayan oylama, 9 Mayıs’a kadar sürecek ve ödülün kazananı 14 Mayıs’ta açıklanacak.

Geçen sezon bu ödülü, Manchester City’nin teknik direktörü Guardiola kazanmıştı.

Son güncelleme 19:59 | 7 Mayıs 2019
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