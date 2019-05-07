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Ozan Kabak değerini katladı
Almanya Bundesliga

Ozan Kabak değerini katladı

CIES tarafından hazırlanan listede Stuttgart forması giyen Ozan Kabak, 20,8 milyon avroluk değeriyle en değerli futbolcular listesine girdi.

7 Mayıs 2019 17:15

Almanya’nın Stuttgart takımında forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak, 20 yaş altındaki en değerli futbolcular listesine girdi. Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES) tarafından hazırlanan listede, Avrupa’nın beş büyük liginde forma giyen 20 yaş altındaki en değerli futbolcular yer aldı.

Galatasaray’dan devre arasında Stuttgart’a transfer olan 19 yaşındaki Ozan Kabak, 20,8 milyon avroluk değeriyle listeye 19. sıradan girdi. Milli futbolcu, Alman kulübüne 11 milyon avro bonservis bedeliyle gitmişti.

Borussia Dortmund’da forma giyen Jadon Sancho 150 milyon avroluk değeriyle listenin zirvesinde yer alırken, bu futbolcuyu Arsenalli Matteo Guendouzzi 70,1 milyon avroyla, Roma’da oynayan Nicolo Zaniolo da 67,4 milyon avroyla takip etti.

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Son güncelleme 17:15 | 7 Mayıs 2019
ozan kabak Stuttgart
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