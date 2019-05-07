Mehmet Okur, Olcan Adın ve Gökhan Zan’dan Ekrem İmamoğlu paylaşımı!

YSK’nın İstanbul seçimlerinin iptal edilmesine yönelik kararıyla ilgili ünlü isimler sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla Ekrem İmamoğlu’na destek verdi.

YSK'nın İstanbul seçimini yenileme kararının ardından bir çok sporcu ve sanatçı sosyal medya hesaplarından Ekrem İmamoğlu’na destek mesajı gönderdi.

Twitter’a geceden bu yana damga vuran “Her şey çok güzel olacak” etiketini kullanan ünlü isimlere sporcular da katıldı.

NBA’de uzun yıllar Türkiye’yi temsil eden eski milli basketbolcu Mehmet Okur twitter hesabından bir video paylaştı. MFÖ’nün ‘Benim hala umudum var’ şarkısını söyleyen Okur, #herseycokguezelolacak etiketiyle paylaştığı video ile Ekrem İmamoğlu’na destek verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak mazbatasını teslim alan Ekrem İmamoğlu 17 Nisan’da Sinan Erdem Spor Salonu’ndaki Anadolu Efes Barcelona maçına gitmişti.

İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ve oğlu Mehmet Selim İmamoğlu ile birlikte, NBA'de yıllarca oynayan ünlü basketbolcu Mehmet Okur'la da bir araya gelmişti.

OLCAN ADIN: YİNE SENİ BAŞKAN YAPACAĞIZ

Fenerbahçe, Trabzonspor ve Galatasaray'da forma giyen eski milli futbolcu Olcan Adın da Ekrem İmamoğlu'na destek mesajı verenler arasındaydı.

“HERŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK”YİNE SENİ BAŞKAN YAPACAĞIZ @ekrem_imamoglu — Olcan Adın (@Olcanadin) 6 Mayıs 2019

Olcan Adın, “HERŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK' YİNE SENİ BAŞKAN YAPACAĞIZ” ifadelerini kullanarak Ekrem İmamoğlu'na mesaj gönderdi. Olcan'ın mesajı kısa süre içerisinde binlerce kez beğenildi.

GÖKHAN ZAN: EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR

Süper Lig’de Beşiktaş ve Galatasaray formaları giyen eski milli futbolcu Gökhan Zan da Ekrem İmamoğlu’na destek veren isimler arasındaydı. Twitter hesabından ”Hakkıyla ve Alın teriyle Bahar'ı getirdi… Hak,Hukuk ve Alın teriyle bu sefer Yaz'ı getirecek… HAK, HUKUK ve ADALET'i tekrardan İSTANBUL sağlayacak…EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR!” paylaşımını yapan Zan #herşeyçokgüzelolacak etiketini kullandı.

Hakkıyla ve Alın teriyle Bahar'ı getirdi… Hak,Hukuk ve Alın teriyle bu sefer Yaz'ı getirecek… HAK, HUKUK ve ADALET'i tekrardan İSTANBUL sağlayacak… EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR ! #herşeyçokgüzelolacak — Gökhan Zan (@gokhanzofficial) 6 Mayıs 2019

Yekta Kurtuluş`tan Ekrem İmamoğlu`na destek! İstanbul seçimlerinin yenilenme kararının ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu`na sosyal medyadan verilen destek mesajlarına Yekta Kurtuluş da katıldı. İlgili Haberi Oku