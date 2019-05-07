SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Bahçeli'den Kılıçdaroğlu için 'dokunulmazlığı kalksın' çağrısı
Manisaspor, rakibi Tuzlaspor’a bileniyor
Spor Toto 2. Lig

Manisaspor, rakibi Tuzlaspor’a bileniyor

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta normal sezonu 62 puanla üçüncü sırada tamamlayıp adını Play-Off'a yazdıran Manisa Büyükşehir Belediyespor, çeyrek finaldeki rakibi Tuzlaspor'a bileniyor. 

7 Mayıs 2019 12:09

Kendisi gibi uzun süre şampiyonluk kovalayan Tuzla’yla normal sezonda oynanan iki maçta da golsüz berabere kalan Manisa BŞB, perşembe günü deplasmandaki ilk sınavda avantajlı bir skor elde etmeye çalışacak. Teknik direktör Taner Taşkın, 13 Mayıs Pazartesi günü evlerinde oynayacakları rövanş öncesi avantajlı bir skorla Manisa’ya dönmek istediklerini dile getirdi.

Taşkın: “Tuzlaspor’u 2 kez izleme fırsatı buldum. Gerçekten kompakt oynayan, bana göre grubun iyi takımlarından birisi. Erken final havasında geçecek maçlardan biri. Çünkü gerçekten tam bu ligin oyuncularına sahip, derli toplu, ne yaptığını bilen takıma karşı mücadele vereceğiz. Zor bir maç olacak. Deplasmandan avantajlı bir skorla dönmek istiyoruz. Oradan eğer istediğimiz sonucu alırsak Manisalıların desteğiyle ikinci maçta turu geçmek istiyoruz. Takımımızda herkes moralli, herkes istekli ve arzulu. Bu da bizi umutlandırıyor. Herkesten dua istiyoruz. Manisa’nın duasını arkamızda hissetmek istiyoruz. Biz sahada gereken mücadeleyi göstereceğiz. İnşallah Manisa’ya avantajlı bir skorla döneceğiz” diye konuştu.

07 Mayıs 2019 Yusuf Yazıcı`nın geceye damga vuran fotoğrafı! İstiklal Marşı`nı böyle okudular... Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı, Kayserispor maçı seremonisine Deniz adındaki engelli bir taraftarla çıktı. İstiklal Marşı`nın Türk bayrağına dönerek birlikte okuyan Deniz ve Yusuf Yazıcı`nın o görüntüsü gecenin en çok konuşulan karesi oldu. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 12:09 | 7 Mayıs 2019
Manisa Büyükşehir Belediyespor TFF 2. Lig
YAKINDAKİ MAÇLAR
Antalyaspor
10/05/2019 - 20:30
-
Bursaspor
Caykur Rizespor
11/05/2019 - 16:00
-
Galatasaray
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
31 18 63
2 Istanbul Basaksehir
31 18 63
3 Besiktas
31 17 59
4 Trabzonspor
31 16 56
5 Yeni Malatyaspor
31 12 44
TÜMÜNÜ GÖR