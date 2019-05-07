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Manchester City, Leicester City engelini aştı!
İngiltere Premier Lig

Manchester City, Leicester City engelini aştı!

İngiltere Premier League'de 37. hafta maçında Manchester City, konuğu Leicester City'yi 70'te kaptan Vincent Kompany'nin muhteşem golüyle 1-0 yenerek son hafta öncesi bir puan farkla liderliğini korudu.

7 Mayıs 2019 00:51

İngiltere Premier League’de Manchester City, sahasında Leicester City’yi 1-0 yenerek son hafta öncesi liderliğini sürdürdü. Premier Lig’in 37. haftasında son şampiyon Manchester City, Etihad Stadı’nda Leicester City’yi ağırladı. Manchester City, 70. dakikada takım kaptanı Vincent Kompany’nin ceza sahası dışından attığı muhteşem golle 1-0 galip geldi. Bu sonuçla 95 puana yükselen Manchester City, son haftaya girilirken en yakın rakibi Liverpool’un bir puan önünde liderliğini korudu.

Ligin son haftasında Manchester City, deplasmanda Brighton & Hove Albion ile karşılaşacak. Liverpool ise Wolverhampton Wanderers’ı konuk edecek. Manchester City, son hafta maçını kazanması ya da Liverpool’un puan kaybetmesi halinde üst üste ikinci şampiyonluğunu yaşayacak. Liverpool ise 1990’dan sonraki ilk şampiyonluğuna ulaşabilmek için maçını kazanarak Manchester City’nin puan kaybetmesini bekleyecek. 06 Mayıs 2019 Liverpool`a büyük şok! İki yıldız Barcelona maçında yok... Jürgen Klopp, Newcastle United maçında sakatlanan Mohamed Salah`ın Barcelona karşılaşmasında forma giyemeyeceğini açıkladı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 00:51 | 7 Mayıs 2019
İngiltere Premier League Leicester City Manchester City Vincent Kompany
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OGP
1 Galatasaray
31 18 63
2 Istanbul Basaksehir
31 18 63
3 Besiktas
31 17 59
4 Trabzonspor
31 16 56
5 Yeni Malatyaspor
31 12 44
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