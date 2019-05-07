Liverpool taraftarından çok konuşulan hareket! Uyutmadı

Barcelona ile Liverpool’un Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında karşılaşacağı maç öncesinde ilginç bir olay yaşandı. Barcelonalı futbolcuların dün gece Liverpool şehir merkezinde konakladıkları otelin önünde havai fişek atan bir Liverpool taraftarı yaşananları cep telefonu ile kaydetti. Pek çok kez gürültülü bir şekilde patlayan havai fişekler, Barcelona futbolcularının aynı sıra otelde konaklayan birçok kişi de rahatsız etti.

Yersss lads pic.twitter.com/fYdfWq4wJe — The Shankly Gates (@madeinliverpool) May 7, 2019

Kaydettiği anları sosyal medya sitesi Twitter’da paylaşan taraftar tepki çekti. Videoda taraftarın havai fişeği ateşlediği ve arabaya binerek uzaklaştığı görülüyor. Ayrıca “Wake up call for Mr Messi” (Messi için uyandırma servisi) diye bağırdığı duyuluyor.

Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool bu akşam Barcelona ile karşılaşacak. Oynanan ilk maçta 3-0 mağlup olan Liverpool’da Mohamed Salah ve Roberto Firmino forma giyemeyecek.

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