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Liverpool Barcelona maçı saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi’nde ilk finalist belli oluyor…
Şampiyonlar Ligi

Liverpool Barcelona maçı saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi’nde ilk finalist belli oluyor…

Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist bu akşam Liverpool Barcelona maçı ile belli oluyor. İlk maçı 3-0 kazanmayı başaran İspanya temsilcisi deplasmanda da kazanarak üst tura adını yazdıran taraf olmak isterken, bu sezon performansı ile adından sıkça söz ettiren Liverpool güçlü rakibi karşısında süpriz yapmak istiyor. Peki, Liverpool Barcelona saat kaçta, hangi kanalda?

7 Mayıs 2019 17:22

Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Liverpool Barcelona’yı ağırlıyor. İlk maçta rakibine 3-0 yenilerek ağır bir darbe alan Liverpool deplasman Barcelona’yı 4 farklı yenmesi gerekiyor. İki takım arasında Anfield’da oynanacak olan karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecek. Liverpool’da sakatlıkları süren Naby Keita, Roberto Firmino ve Mohamed Salah bu maçta forma giyemeyecekler. Katalan devinde ise sakatlıkları devam eden Rafinha ve Ousmane Dembele dışında önemli bir eksik bulunmuyor. Liverpool Barcelona ne zaman saat kaçta, hangi kanalda?

LİVERPOOL BARCELONA NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

7 Mayıs Salı akşamı TSİ 22:00’de oynanacak Liverpool Barcelona maçı beIN Sports 1 ve beIN Sports MAX HD 1 ‘den canlı yayımlanacak.

Karşılaşmayı internet üzerinden izlemek isteyen futbolseverler, beIN Connect ‘i kullanabilirler.

LİVERPOOL BARCELONA İLK 11

Liverpool: Alisson, Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Henderson, Milner, Mane, Shaqiri, Origi.

Barcelona: Ter Stegen, Roberto, Pique, Lenglet, Alba, Busquets, Vidal, Rakitic, Messi, Coutinho, Suarez.

Son güncelleme 21:15 | 7 Mayıs 2019
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4 Trabzonspor
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5 Yeni Malatyaspor
31 12 44
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