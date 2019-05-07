Liverpool Barcelona 4-0

Şampiyonlar Ligi Yarı Final rövanş maçında Liverpool ile Barcelona karşı karşıya geldi.
Barça 3-0'lık galibiyetin avantajıyla çıktığı Anfield'da tarihinin en büyük hezimetlerinden birini yaşadı.
Liverpool, Barcelona'yı Origi'nin ve Wijnaldum'un 2'şer golüyle 4-0 yenerek büyük bir geri dönüşle adını Şampiyonlar Ligi finaline yazdırdı.
Liverpool'un rakibi bu akşam belli olacak. Ajax sahasında 1-0'lık avantajla çıkacağı maçta Tottenham'ı konuk edecek. Şampiyonlar Ligi'nde final karşılaşması, 1 Haziran'da İspanya'nın başkenti Madrid'de oynanacak.
Maça etkili ve baskılı başlayan Liverpool, aradığı golü 7. dakikada Origi ile buldu. Salah ve Firmino'nun yokluğunda forma bulan Belçikalı, takımını 1-0 öne geçirdi.
Henderson'ın ceza sahası içerisinde çektiği şutu Ter Stegen kurtardı ancak top Origi'nin önünde kaldı. Bu sezon fazla forma şansı bulamayan 24 yaşındaki forvet Anfield'ı ayağa kaldırdı. Bu gol Origi'nin kariyerindeki ilk Şampiyonlar Ligi golü oldu.
Maç aynı zamanda gergin de başladı. Messi'nin yerde kaldığı pozisyonda Robertson topu uzaklaştırdıktan sonra Arjantinli yıldızla sıcak temas yaşadı.
Cüneyt Çakır pozisyon bitiminde Henderson, Messi ve Robertson'ı uyardı.
Golden sonra Liverpool'un baskıları devam etti. Ancak Barcelona savunması hata yapmadı. Orta sahadan tek paslarla çıkan İspanyol temsilcisi Suarez ve Messi ile etkili olmaya çalıştı.
Cüneyt Çakır'ın Fabinho ve Busquets'e sarı kart gösterdiği ilk yarıda başka gol sesi çıkmayınca 1-0'lık skorla ikinci yarıya geçildi.
Liverpool'da ilk yarının son dakikalarında sakatlık geçiren Robertson oyuna devam etse de ikinci yarıya çıkamadı ve yerini Wijnaldum'a bıraktı.
Dakikalar 54'ü gösterdiğinde Liverpool'u daha da umutlandıran gol geldi!
Oyuna ikinci yarıda giren Wijnaldum'un şutunda Ter Stegen topu koltuk altından kaçırdı ve Liverpool 2-0'lık üstünlük sağladı.
İkinci golden 2 dakika sonra 56'da Anfield bu kez adeta çılgına döndü! Barcelona 2. golün şokunu atlatamadan Shaqiri'nin ortasına Wijnaldum bomboş pozisyonda iyi yükseldi ve Ter Stegen'i çaresiz bıraktı: 3-0.
3. golden sonra Valverde 60. dakikada maç boyu etkili olamayan Coutinho'yu oyundan alıp sağ bek Semedo'yu oyuna soktu.
Barcelona tarihinin belki de en büyük hatalarından biri de 79. dakikada geldi!
Liverpool kazandığı kornerde Arnold oyunu hemen başlattı. İngiliz futbolcu köşe vuruşunu kullanırken Barcelona futbolcuları yerleşme çabasındaydı ancak topu izlemeyen tek kişi Origi oldu!
Belçikalı futbolcu çok rahat bir şekilde topu filelere gönderek 79'da skoru 4-0 yaptı!
Geride kalan dakikalarda Barcelona, Messi önderliğinde Liverpool kalesine gitmeye çalıştı ancak başarılı olamadı.
İngiliz devi tüm tribünlerin ayakta izlediği dakikalarda yarı sahasında iyi savunma yaparak skoru 4-0'da tutmayı başardı.
Barcelona taraftarı Madrid'deki finalin hayaliyle geldiği İngiltere'de büyük şok yaşadı.
Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde yarı final ilk maçını 3 veya daha fazla skorla kaybetmesine rağmen finale yükselen ilk takım oldu.
Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi hasreti 4 yıla yükseldi