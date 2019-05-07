Liverpool Barcelona canlı izle! CANLI YAYIN: Şampiyonlar Ligi’nde final gibi maç…

Hakem Cüneyt Çakır'ın yönetiminde Liverpool Barcelona Şampiyonlar Lig yarı final rövanş maçına çıkıyor. İlk maçta turnuvanın favorileri arasında gösterilen Liverpool’u 3-0 gibi farklı skorla yenmeyi başaran Barcelona elinde avantajı kullanarak adını finale yazdıran taraf olmak istiyor. Rövanşa ev sahibi olarak çıkacak olan Liverpool ise Naby Keita, Roberto Firmino ve Mohamed Salah gibi yıldız isimlerin yokluğuna rağmen sürprize imza atmanın hesabını yapıyor. İşte dev mücadeleyi kaçırmak istemeyenler için Liverpool Barcelona canlı yayını…

LİVERPOOL BARCELONA CANLI İZLE

LİVERPOOL BARCELONA NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

7 Mayıs Salı akşamı TSİ 22:00’de oynanacak Liverpool Barcelona maçı beIN Sports 1 ve beIN Sports MAX HD 1 ‘den canlı yayımlanacak.

Karşılaşmayı internet üzerinden izlemek isteyen futbolseverler, beIN Connect ‘i kullanabilirler.

LİVERPOOL BARCELONA İLK 11

Liverpool: Alisson, Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Henderson, Milner, Mane, Shaqiri, Origi.

Barcelona: Ter Stegen, Roberto, Pique, Lenglet, Alba, Busquets, Vidal, Rakitic, Messi, Coutinho, Suarez.

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LİVERPOOL’UN HOCASI BARCELONA MAÇI ÖNCESİ KONUŞTU

Dev kapışmadan önce ise Liverpool'un menajeri Jurgen Kloop, Salah ve Firmino'nun sakatlığını öğrenmesinin ardından adeta şok geçirdi. Basın toplantısında konuşan tecrübeli çalıştırıcı, “Rövanş öncesi hiç beklemediğimiz bir durum ile karşı karşıyayız. Dünyanın iyi iki golcüsünü kaybettik. Tüm gücümüzü ortaya koymak zorundayız. Barcelona ile oynuyoruz işimiz çok zor” dedi.