SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Son dakika: Kılıçdaroğlu’ndan YSK’ya yanıt!
Liverpool Barcelona canlı izle! CANLI YAYIN: Şampiyonlar Ligi’nde final gibi maç…
Şampiyonlar Ligi

Liverpool Barcelona canlı izle! CANLI YAYIN: Şampiyonlar Ligi’nde final gibi maç…

Liverpool Barcelona maçı ile Şampiyonlar Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. İlk maçta İspanyol temsilcisine 3-0 yenilen Liverpool eksiklere rağmen 4 farklı galibiyet almayı başarabilecek mi heyecanla bekleniyor. Hakem Cüneyt Çakır'ın yöneteceği maç Bein Sports canlı yayın ile ekranlara gelecek. İşte, Liverpool Barcelona canlı izle...

7 Mayıs 2019 21:18

Hakem Cüneyt Çakır'ın yönetiminde Liverpool Barcelona Şampiyonlar Lig yarı final rövanş maçına çıkıyor. İlk maçta turnuvanın favorileri arasında gösterilen Liverpool’u 3-0 gibi farklı skorla yenmeyi başaran Barcelona elinde avantajı kullanarak adını finale yazdıran taraf olmak istiyor. Rövanşa ev sahibi olarak çıkacak olan Liverpool ise Naby Keita, Roberto Firmino ve Mohamed Salah gibi yıldız isimlerin yokluğuna rağmen sürprize imza atmanın hesabını yapıyor. İşte dev mücadeleyi kaçırmak istemeyenler için Liverpool Barcelona canlı yayını…

LİVERPOOL BARCELONA CANLI İZLE

LİVERPOOL BARCELONA NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

7 Mayıs Salı akşamı TSİ 22:00’de oynanacak Liverpool Barcelona maçı beIN Sports 1 ve beIN Sports MAX HD 1 ‘den canlı yayımlanacak.

Karşılaşmayı internet üzerinden izlemek isteyen futbolseverler, beIN Connect ‘i kullanabilirler.

LİVERPOOL BARCELONA İLK 11

Liverpool: Alisson, Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Henderson, Milner, Mane, Shaqiri, Origi.

Barcelona: Ter Stegen, Roberto, Pique, Lenglet, Alba, Busquets, Vidal, Rakitic, Messi, Coutinho, Suarez.

07 Mayıs 2019 Liverpool taraftarından çok konuşulan hareket! Uyutmadı Liverpool`lu bir taraftarın, Barcelona takımının kaldığı otelin önünde havai fişek atması tepki çekti. İlgili Haberi Oku

LİVERPOOL’UN HOCASI BARCELONA MAÇI ÖNCESİ KONUŞTU

Dev kapışmadan önce ise Liverpool'un menajeri Jurgen Kloop, Salah ve Firmino'nun sakatlığını öğrenmesinin ardından adeta şok geçirdi. Basın toplantısında konuşan tecrübeli çalıştırıcı, “Rövanş öncesi hiç beklemediğimiz bir durum ile karşı karşıyayız. Dünyanın iyi iki golcüsünü kaybettik. Tüm gücümüzü ortaya koymak zorundayız. Barcelona ile oynuyoruz işimiz çok zor” dedi.

Son güncelleme 21:18 | 7 Mayıs 2019
YAKINDAKİ MAÇLAR
Antalyaspor
10/05/2019 - 20:30
-
Bursaspor
Caykur Rizespor
11/05/2019 - 16:00
-
Galatasaray
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
31 18 63
2 Istanbul Basaksehir
31 18 63
3 Besiktas
31 17 59
4 Trabzonspor
31 16 56
5 Yeni Malatyaspor
31 12 44
TÜMÜNÜ GÖR