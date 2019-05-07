Hangi İngiliz takımının sembolünde mitolojik bir kuş vardır? Eleq ipucu sorusu…

7 Mayıs Eleq ipucu sorusu paylaşıldı. Kullancılarına her gün ikramiye kazanma imkanı sunan Eleq ipucu sorusu ile de avantaj sağlıyor. Bugünün ipucusu ise futboldan geldi. Hangi İngiliz takımının sembolünde, şehrin de arması olan mitolojik bir kuş vardır? İşte sorunun yanıtı…

ARMASINDA MİTOLOJİK KUŞ OLAN İNGİLİZ TAKIMI

Hangi İngiliz takımının sembolünde, şehrin de arması olan mitolojik bir kuş vardır?

Cevap: Liverpool

LİVERPOOL TARİHİ

Liverpool Football Club ya da Liverpool, 1892 yılında, adını aldığı şehir olan Liverpool'da kurulmuştur. Kurulmasının ardından kısa bir süre sonra İngiltere Futbol Ligi'nde mücadele etmeye başlayan Liverpool, maçlarını Anfiled'da oynamaktadır. Kulüp tarihinin en parlak dönemi, 1970'li ve 1980'li yıllara denk gelmektedir. Bu dönemlerde Bill Shankly ve Bob Paisley ile İngiltere Ligi'nde 7 kez şampiyonluğa ulaşan Liverpool, 7 kez de Avrupa kupalarında mutlu sona ulaşarak kırılması güç bir seri yakalamıştır. Kulüp başarılarını taraftarına borçlu iken aynı zamanda Liverpool taraftarları tarihin en kötü spor terörüne de sebep olmuşlardır.

LFC_app_535x3031985 yılında Juventus ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nin o zamanki adıyla Şampiyon Kulüpler Kupası'nda final oynayan Liverpool, taraftarlarının çıkardığı kavga sonucu 39 İtalyan taraftarının ölümüne sebep olmuştur. Buna rağmen maç oynanmıştır ve Juventus sahadan galibiyetle ayrılmıştır. Heysel Stadında oynanan final maçı sebebiyle, faciaya ”Heysel Faciası” adı verilmiştir. Bu elim olayın ardından dönemin İngiltere Başbakan'ı Margaret Thatcher tarafından bütün İngiliz takımları 5 yıl süreyle Avrupa kupası müsabakalarından men edilmiş ve bu bir ders niteliğinde olmuştur. Bu facianın üzerinden 4 yıl geçmesinin ardından buna benzer bir olay bu sefer Liverpool taraftarlarının başına gelmiş ve 96 Liverpool taraftarı ”Hillsborough Faciası” adı verilen olayda yaşamını yitirmiştir.

Liverpool, İngiltere Premier Ligi'nde 1991 yılından itibaren mücadele etmektedir. Liverpool'un en büyük rakipleri aynı şehrin takımı olan Everton ile Manchester şehrini temsil eden Manchester United'tir. Klübün resmi sloganı ve marşı ”asla yalnız yürümeyeceksin” anlamına gelen ”You'll never walk alone” dur. Kulübün marka değerinin yaklaşık olarak 990 milyon $ olduğu tahmin edilmektedir ve buda Liverpool'u dünyanın en değerli 10 takımı arasına sokmaktadır.

Liverpool, İngiltere'nin en çok şampiyonluk yaşayan takımlarından biri olsa da Premier Lig sonrası herhangi bir şampiyonluğu bulunmayan Liverpool, Avrupa kupalarında ise başarılı sonuçlara imza atmıştır. 18 kez İngiltere Ligi'ni zirvede bitiren Liverpool, 4 kez de İkinci Lig'de şampiyonluk sevinci yaşamıştır. Kulübün müzesinde ayrıca 7 Federasyon Kupası, 8 de Lig Kupası bulunan Liverpool, 15 kez de İngiltere Süper Kupası olan Community Shields'i kazanma başarısı göstermiştir. Avrupa kupalarında ise, İngiltere'nin en başarılı kulübü olma unvanına sahip olan Liverpool, 5 kez UEFA Şampiyonlar Ligi'ni, 3 kez UEFA Kupası'nı 3 kez de UEFA Süper Kupası'nı kazanma başarısı göstermiştir.

Bunun yanı sıra 2 kez de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final oynamasına karşın kupaya uzanamayan Liverpool, Avrupa futbol tarihinin en başarılı 4. takımı konumundadır. Bu denli başarılara ulaşan Liverpool, birçok yıldızın da Avrupa ve dünya futboluna kazandırılmasına yardımcı olmuştur. Bunların başında, Michael Owen, Steven Gerrard, Raheem Sterling, Sami Hypiia gibi isimler yer almaktadır. Liverpool maçlarını kurulduğu günden beri aynı bölgede oynamaktadır. Stadı 43.000 yolcu kapasiteli Anfield Road'tur.