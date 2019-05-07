SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: ‘Sivil öldürücek olsak Cihangir’den başlarız’ diyen Akit TV sunucusuna hapis cezası
Guardiola, İngiltere’de ayın teknik direktörü seçildi
İngiltere Premier Lig

Guardiola, İngiltere’de ayın teknik direktörü seçildi

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City'yi çalıştıran Pep Guardiola, ayın teknik direktörü ödülüne layık görüldü.

7 Mayıs 2019 14:20

Premier Lig’den yapılan açıklamaya göre, nisan ayında aralarında Tottenham Hotspur ve Manchester United maçlarının da yer aldığı 5 mücadeleden galibiyetle ayrılan Manchester City’nin 48 yaşındaki İspanyol çalıştırıcısı Pep Guardiola, ayın teknik direktörü ödülünün sahibi oldu.

Guardiola, son üç ayda ikinci kez, toplamda ise yedinci kez bu ödülü kazanma başarısını gösterdi.

Nisan ayında Guardiola’nın yanı sıra Liverpool Teknik Direktörü Jurgen Klopp, Fulham Teknik Direktörü Scott Parker ve Wolverhampton Wanderers Teknik Direktörü Nuno Espirito Santo ödüle aday gösterilmişti.

07 Mayıs 2019 Suarez: `Gol atarsam sevinmeyeceğim` Barcelona`nın Uruguaylı yıldızı Luis Suarez, eski takımı Liverpool`la karşılaşacağı maçta gol atarsa sevinmeyeceğini söyledi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 14:20 | 7 Mayıs 2019
İngiltere Premier League Manchester City Pep Guardiola
YAKINDAKİ MAÇLAR
Antalyaspor
10/05/2019 - 20:30
-
Bursaspor
Caykur Rizespor
11/05/2019 - 16:00
-
Galatasaray
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
31 18 63
2 Istanbul Basaksehir
31 18 63
3 Besiktas
31 17 59
4 Trabzonspor
31 16 56
5 Yeni Malatyaspor
31 12 44
TÜMÜNÜ GÖR