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Gattuso’ya küfür! ‘Bu işi kendi üslubumla çözeceğim!
Dünyadan Futbol

Gattuso’ya küfür! ‘Bu işi kendi üslubumla çözeceğim!

Milan'da Teknik Direktör Gennaro Gattuso ile Fransız futbolcu Tiemoue Bakayoko arasında gerginlik yaşandı. İddialara göre Bakayoko, İtalyan teknik adama küfretti.

7 Mayıs 2019 12:40

Serie A’da Şampiyonlar Ligi’ne katılma mücadelesi veren Milan, 35. hafta maçında sahasında Bologna’yı 2-1 mağlup ederken geceye damgasını vuran olay Tiemoue Bakayoko ile Gennaro Gattuso arasındaki gerginlik oldu.

Maç esnasında Milan’da Lucas Biglia sakatlık geçirirken Gennaro Gattuso, yedek kulübesindeki Bakayoko’ya hazırlanmasını söyledi. Fransız futbolcunun ağır hareketleri nedeniyle ikili arasında kısa süreli bir tartışma yaşanırken Bakayoko, Gennaro Gattuso’ya küfretti.

”Bu işi kendi üslubumla çözeceğim” Kameralara yansıyan bu görüntü geceye damgasını vururken Gennaro Gattuso, karşılaşma sonrası konuyla ilgili yaptığı açıklamada sert ifadeler kullandı.

”Her şey saygıyla ilgili. Açık ve dürüst olmalıyım. Prestijli bir forma taşıyoruz. Oyuncular bana istediklerini söyleyebilirler. Ancak önemli olan takım arkadaşlarına ve soyunma odasına saygılı davranmaması.”Ona ısınması gerektiğini söyledim ama aradan 7-8 dakika geçti. Ben de Jose Mauri’yi çağırdım. Bu işi soyunma odasında çözeceğim. Kameralar karşısında kullanamayacağım kendi üslubumla…”

24 yaşındaki Bakayoko, sezon başında Chelsea’den 5 milyon Euro karşılığında kiralandı. Fransız futbolcu sezon sonunda İngiliz ekibine geri dönecek.

Son güncelleme 12:40 | 7 Mayıs 2019
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