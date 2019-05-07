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Fenerbahçe yöneticisi Metin Şen’den Ekrem İmamoğlu paylaşımı
Fenerbahçe

Fenerbahçe yöneticisi Metin Şen’den Ekrem İmamoğlu paylaşımı

Fenerbahçe yöneticisi Metin Şen, Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul seçimlerini iptal etmesini ile ilgili Ekrem İmamoğlu'nu destekleyen bir paylaşımda bulundu.

7 Mayıs 2019 14:40

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) İstanbul seçimlerinin iptal edilmesine yönelik kararının ardından bir çok sporcu ve sanatçı sosyal medya hesaplarından Ekrem İmamoğlu'na destek mesajı gönderdi.

 

07 Mayıs 2019 Mehmet Okur, Olcan Adın ve Gökhan Zan`dan Ekrem İmamoğlu paylaşımı! İstanbul seçimlerinin yenilenme kararının ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu`na sosyal medyadan destek yağdı. Eski Milli basketbolcu Mehmet Okur MFÖ`nün `Benim hala umudum var` şarkısını söylediği videoyu twitter hesabından paylaşarak İmamoğlu`na destek verdi. İlgili Haberi Oku

Fenerbahçe yöneticisi Metin Şen de, Twitter'a geceden bu yana damga vuran “Her şey çok güzel olacak” etiketini kullanarak Ekrem İmamoğlu’na destek verdiği bir paylaşımda bulundu.

 

07 Mayıs 2019 Yekta Kurtuluş`tan Ekrem İmamoğlu`na destek! İstanbul seçimlerinin yenilenme kararının ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu`na sosyal medyadan verilen destek mesajlarına Yekta Kurtuluş da katıldı. İlgili Haberi Oku

 

Twitter hesabından “Madem tekrar istediğiniz o zaman #herşeyçokgüzelolacak” paylaşımını yaptı.

İşte Metin Şen’in paylaşımı:

Son güncelleme 14:41 | 7 Mayıs 2019
ekrem imamoğlu Fenerbahçe metin şen
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