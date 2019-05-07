Fenerbahçe yöneticisi Metin Şen’den Ekrem İmamoğlu paylaşımı

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) İstanbul seçimlerinin iptal edilmesine yönelik kararının ardından bir çok sporcu ve sanatçı sosyal medya hesaplarından Ekrem İmamoğlu'na destek mesajı gönderdi.
Fenerbahçe yöneticisi Metin Şen de, Twitter'a geceden bu yana damga vuran “Her şey çok güzel olacak” etiketini kullanarak Ekrem İmamoğlu’na destek verdiği bir paylaşımda bulundu.
Twitter hesabından “Madem tekrar istediğiniz o zaman #herşeyçokgüzelolacak” paylaşımını yaptı.
İşte Metin Şen’in paylaşımı:
Madem tekrar istediniz o zaman #herseycokguzelolacak
— Metin Sen (@metinsen) May 7, 2019