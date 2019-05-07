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Ersun Yanal’ın ekibi transferi bitirmek için Almanya’ya gitti
Fenerbahçe

Ersun Yanal’ın ekibi transferi bitirmek için Almanya’ya gitti

Fenebahçe’nin transfer listesinin ilk sırasında olan Alman futbolcu Max Kruse için teknik direktör Ersun Yanal’ın ekibi Almanya’ya gitti.

SKOR ÖZEL | Sercan Hamzaoğlu 7 Mayıs 2019 10:11

İlk kez SÖZCÜ'nün duyurduğu Yanal'ın çok istediği Alman hücum oyuncusunu sarı-lacivertli teknik heyet hafta sonu canlı izledi. Werder Bremen'in Borussia Dortmund'la 2-2 berabere kaldığı maçta 90 dakika forma giyen Kruse'la Yanal'ın ekibi bir görüşme yaparak, oyuncuya Fenerbahçe'nin hedefleri anlatıldı.

 

KRUSE SÜRE İSTEDİ

Olumlu geçen görüşmenin ardından Kruse, sarı-lacivertlilerden süre istedi.

Sözleşmesi ay sonunda sona erecek olan ve birçok Avrupa kulübünün peşinde olduğu Kruse'un “İlginiz için teşekkür ederim. Siz teklifinizi ve şartlarınızı menajerime iletin, biz bir düşünüp karar verelim” dediği öğrenildi.

Ekibin Başkan Ali Koç'a da görüşmeyle ilgili rapor sunduğu belirtildi. Ali Koç'un da transfer için sportif direktör Damien Comolli'yi görevlendirerek Alman oyuncu için iyi bir teklif yapılmasını istediği ifade edildi.

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Son güncelleme 10:18 | 7 Mayıs 2019
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