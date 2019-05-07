Ersun Yanal yönetime transfer raporunu verdi! 3 isim kalsın, 1 forvet ve 1 kaleci…

Fenerbahçe Asbaşkanı Semih Özsoy'la sürekli görüşme halinde olan teknik direktör Ersun Yanal'ın sunduğu raporda en dikkat çekici kısım kaleci ve santrfor bölgesi için yaptığı istekler oldu.

Bilimsel çalışmalara çok önem veren ve yapılan araştırma sonuçlarına raporunda yer veren Yanal, Avrupa'da son 10 yılda şampiyon olan takımların golcülerinin 20 golün altına hiç düşmediğini anlattı ve kaleci performanslarına vurgu yaptı.

EN AZ 20 GOL ATABİLECEK BİR SANTRFOR

Fenerbahçelilerin özlediği santrfor özelliklerine sahip bir golcü isteyen Yanal, gelecek sezon en az 20 gole doğrudan katkı verecek özellikte bir santrfor talebinde bulundu.

Şampiyonluk yolunda file bekçilerinin çok önemli olduğunu vurgulayan Yanal, sarı-lacivertlilerin birkaç sezondur kaleci konusunda da sıkıntı yaşamasını örnek göstererek takviye istedi. Ancak elinde Harun ve Berke gibi uzun sözleşmeleri bulunan kaleciler olan yönetimin şimdilik bu talebe sıcak bakmadığı öğrenildi.

3 OYUNCUNUN KALMASINI İSTEDİ

Ersun Yanal, sözleşmeleri biten Soldado- Valbuena- Skrtel üçlüsünün mutlaka takımdan kalmasını istedi. Yaşları ilerlemiş olmasına rağmen bu 3 ismin de kulübe aidiyet duygusu hissetmesi ve önemli performanslar göstermesi nedeniyle Yanal'ın bu oyuncular için yönetimden sözleşme uzatma talebi olduğu öğrenildi.

Yönetimin de bu 3 oyuncunun hem performansından hem de ortaya koydukları karakterlerden memnun olduğu gelen bilgiler arasında. Yönetim, Ersun Yanal'ın isteği doğrultusunda, maaşların düşürülmesi şartıyla sözleşme yenileme teklifi götüreceği öğrenildi.

ALİ KOÇ’TAN ERSUN YANAL’A SÖZ

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Kasımpaşa maçı öncesi Ersun Yanal'la soyunma odasında kısa bir toplantı yaptı.

Yanal'a raporun kendisine ulaştığını söyleyen Koç'un “Elime tüm raporların ulaştı. Öncelikle yapmış olduğun çalışmalardan dolayı teşekkür ederim. Semih Özsoy, Comolli, ile kapsamlı bir çalışma yapacağız. Hem transferler hem de kalmasını istediğin oyuncular için gerekli çalışmalara başlanacak. Öncelikle siz sahaya konsantre olun ve kalan maçları kazanın, gerisini merak etmeyin.” ifadelerini kullandığı belirtildi.