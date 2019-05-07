SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Ekrem İmamoğlu'ndan reyting rekoru
Ersan Gülüm, Western United’a transfer oldu
Diğer Sporlar

Ersan Gülüm, Western United’a transfer oldu

Ersan Gülüm, yeni sezon için Avusturalya ekibi Western United FC ile anlaşma sağladı.

7 Mayıs 2019 10:11

Uzun yıllar Beşiktaş forması giyen ve siyah-beyazlı ekipten sonra gittiği Çin ekibi Hebei China Fortune’dan Ocak ayında ayrılan Ersan Gülüm’ün yeni adresi belli oldu.

Ocak ayından bu yana kulüpsüz olan Ersan Gülüm, Avustralya A-Lig’in yeni ekiplerinden Western United’a imza attı. 31 yaşındaki deneyimli futbolcu, Melbourne temsilcisine transferini sosyal medya hesabından duyurdu. Avustralya’nın Melbourne kentinde dünyaya gelen Ersan Gülüm, daha önce ülkede Hume City FC ve Adelaide United ekiplerinde de forma giydi.

Beşiktaş formasıyla bir Süper Lig şampiyonluğu yaşayan milli futbolcu, siyah-beyazlı ekibin dışında Manisaspor, Elazığspor ve Adanaspor’da da görev yaptı.

Son güncelleme 12:50 | 7 Mayıs 2019
YAKINDAKİ MAÇLAR
Antalyaspor
10/05/2019 - 20:30
-
Bursaspor
Caykur Rizespor
11/05/2019 - 16:00
-
Galatasaray
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
31 18 63
2 Istanbul Basaksehir
31 18 63
3 Besiktas
31 17 59
4 Trabzonspor
31 16 56
5 Yeni Malatyaspor
31 12 44
TÜMÜNÜ GÖR