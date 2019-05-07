Diego Godin Atletico Madrid’e veda etti… Gözyaşlarını tutamadı

Son 9 sezondur Atletico Madrid’de forma giyen Uruguaylı defans oyuncusu Diego Godin, İtalya’nın Inter Kulübüne transfer oldu. Godin, sezon sonunda sözleşmesinin sona ereceği Atletico Madrid’den ayrılarak Inter’e gidecek olması sebebiyle basın toplantısı düzenleyerek İspanyol kulübüne veda etti.

Wanda Metropolitano Stadı’nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Godin, ilk tercihinin her zaman Atletico Madrid’de kalmak olduğunu ve kulübü ile anlaşmaya çalıştığını ancak sonuç alınamayınca Inter’den gelen teklifi kabul ettiğini söyledi.

Godin, “Veda etmek çok zor. Ancak bu takıma sağladığım katkılardan dolayı başım dik ayrılıyorum. Geçen sezonlarda da çok sayıda transfer teklifi almıştım ama kaldım. Aldığım kararlardan hiçbir zaman pişmanlık duymadım. Ben bu kulübün taraftarlarından biriyim” ifadelerini kullandı.

Atletico Madrid’in kariyerindeki en büyük ve en özel kulüp olduğunu vurgulayan 33 yaşındaki futbolcu, “Değişiklikler her zaman insanı olgunlaştırır. Hayatı başka açıdan da görürsün. Burada 40 yaşına kadar futbol oynamak isterdim ama imkansız” açıklamasında bulundu.

Godin’in veda ettiği basın toplantısına Atletico Madrid Kulübü Başkanı Enrique Cerezo, teknik direktör Diego Simeone ve takımdaki futbolcuların çoğunluğu katıldı.

Diego Godin, Atletico Madrid formasıyla son 9 sezonda 1 lig şampiyonluğu (2014), 1 Kral Kupası (2013), 1 İspanya Süper Kupası (2014), 2 Avrupa Ligi Kupası (2012, 2018) ve 3 UEFA Süper Kupası (2010, 2012, 2018) kazandı.

Öte yandan İtalyan basını, Godin’in Inter Kulübü ile 3 yıllık sözleşme imzalayacağını belirterek, sezon başına alacağı 6,75 milyon avro ile takımın en çok kazanan futbolcusu olacağını ileri sürdü.