Soyunma odasında prim pazarlığı… Futbolcular 60 istedi, başkan 50 verdi

Sezonun en kritik maçlarından birini kayıpsız geçen yeşil-siyahlılarda Başkan Ali Çetin, Karabükspor karşılaşması öncesi 30’ar bin TL olan Gençlerbirliği maçının galibiyet primini 50’şer bin TL’ye yükselttiğini açıkladı. Soyunma odasında futbolcular 60’şar bin TL’de ısrar ederken, Çetin 30 bin TL’yi 50 bin TL’ye yükseltti. Kulübe aktarılan kaynaklarla ayakta duran yönetimim, yaklaşık 1 milyon TL’yi bulan parayı oyuncuların hesabına yatırdı. Büyük sevinç yaşayan futbolcular Süper Lig’e çıkılması halinde 300’er bin TL de şampiyonluk primi alacak. Denizli, küme düşmesi aylar önce kesinleşen Karabük’ü yendiği takdirde 9 yıl sonra Süper Lig’e dönecek.

Denizlispor’la kariyerindeki 4’üncü Süper Lig sevincini yaşamaya hazırlanan teknik direktör Yücel İldiz, daha önce 2 kez devler arenasına çıkardığı eski takımı Karabükspor’a pazar günü saat 16.30’da başlayacak maçta Süper Lig için rakip olacak. Karabükspor’un tarihinde önemli yeri olan tecrübeli teknik adam, bu kez küme düşmesi kesinleşen Karadeniz ekibine karşı zafer peşinde koşacak. Malatyaspor’la da Süper Lig sevinci yaşayan Yücel İldiz, “Karabükspor’un bende önemli bir yeri var. Maalesef durumlarına üzülüyorum. Ancak tek hedefimiz var o da Denizlispor’u zafere ulaştırmak. Büyük emekler verdik, zorlukları aştık. Bütünleştik ve inandık. Artık son dönemece giriyoruz. Evimizde taraftarımıza tarihi bir an yaşatmak istiyoruz” diye konuştu.

BİLETLER SATIŞTA

Denizli Atatürk Stadyumu’nda pazar günü Kardemir Karabükspor’la Süper Lig’e çıkmak için oynayacağı tarihi maçın biletleri satışa çıktı. Bilet fiyatları gold ve VIP 120 TL, kapalı B üst ve D üst 45 TL, kapalı A ve E üst ile A ve E alt 35 TL, kale arkası ve misafir 10 TL olarak açıklandı. Taraftarlar biletlere çıkar çıkmaz akın etti. Tribünlerin bu sezon tüm iç saha maçlarında olduğu gibi tıklım tıklım dolması bekleniyor.

9 YIL SONRA DÖNÜYOR

Spor Toto 1’inci Lig’de bitime 2 hafta kala pazar günü Kardemir Karabükspor’u yenerek 9 yıl aranın ardından Süper Lig’e dönüşünü ilan etmek için ağırlayacak Abalı Denizlispor, geri sayıma geçti. Karabükspor karşısında sezonun final maçını oynayacaklarını belirten Başkan Ali Çetin:

“Kazandığımız takdirde 9 yıllık hasrete son vereceğiz. Allah bizi mahcup etmedi. Verilen o kadar emeğin karşılığını aldığımızı düşünüyorum. Demek tüm camia kenetlenince başarı geliyormuş. Biz yoktan var ettik, gelirimiz olmadan bu takımı şampiyon yapmaya çok yaklaştık. Taraftarlarımız bize güvendi. Biz de bu güveni boşa çıkarmadık. Şeffaf bir yönetim anlayışı olunca demek ki kulüpler kendi emekleriyle idare edilebiliyormuş. Bu seviyeye geldiğimiz için mutluyuz. Şampiyonluk için son maça kadar çabalayacağız. Karabükspor maçını kazanıp bu sevinci kentimize yaşatmak istiyoruz” dedi.

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