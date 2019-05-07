Beşiktaş’tan Alanyaspor’a ‘Josef Sural’ jesti!

Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında oynanacak olan Beşiktaş-Alanyaspor maçı öncesi siyah-beyazlı kulüpten Alanyaspor’a jest geldi.
Beşiktaş kulübü, geçtiğimiz hafta Kayseri deplasmanından dönerken aracın kaza yapması sonucu hayatını kaybeden Çekyalı futbolcu Josef Sural anısına Alanyaspor taraftarının yer alacağı deplasman tribünün adını bu maçlık Josef Sural tribünü olarak değiştirdi.
Spor Toto Süper Lig’i 32. haftasında oynanacak olan mücadelenin deplasman tribünü bilet fiyatı 90 TL olarak belirlendi.