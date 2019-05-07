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Beşiktaş’tan Alanyaspor’a ‘Josef Sural’ jesti!
Beşiktaş

Beşiktaş’tan Alanyaspor’a ‘Josef Sural’ jesti!

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek Beşiktaş'ta yönetim, deplasman tribününün ismini bir maçlık Josef Sural tribünü olarak değiştirdi.

7 Mayıs 2019 17:14

Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında oynanacak olan Beşiktaş-Alanyaspor maçı öncesi siyah-beyazlı kulüpten Alanyaspor’a jest geldi.

Beşiktaş kulübü, geçtiğimiz hafta Kayseri deplasmanından dönerken aracın kaza yapması sonucu hayatını kaybeden Çekyalı futbolcu Josef Sural anısına Alanyaspor taraftarının yer alacağı deplasman tribünün adını bu maçlık Josef Sural tribünü olarak değiştirdi.

Spor Toto Süper Lig’i 32. haftasında oynanacak olan mücadelenin deplasman tribünü bilet fiyatı 90 TL olarak belirlendi.

07 Mayıs 2019 Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor PFDK`ya sevk edildi Kulüpler hakkındaki PFDK sevkleri açıklandı: Beşiktaş - Çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları ve 6 futbolcusunun aynı maçta sarı kart görmesi; Galatasaray - Çirkin ve kötü tezahürat; Fenerbahçe - Çirkin ve kötü tezahürat ve Trabzonspor - Saha olayları nedeniyle PFDK`ya sevk edildi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 17:14 | 7 Mayıs 2019
Aytemiz Alanyaspor beşiktaş Josef Sural
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1 Galatasaray
31 18 63
2 Istanbul Basaksehir
31 18 63
3 Besiktas
31 17 59
4 Trabzonspor
31 16 56
5 Yeni Malatyaspor
31 12 44
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