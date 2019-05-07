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Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor PFDK’ya sevk edildi
Trabzonspor

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor PFDK’ya sevk edildi

Kulüpler hakkındaki PFDK sevkleri açıklandı: Beşiktaş - Çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları ve 6 futbolcusunun aynı maçta sarı kart görmesi; Galatasaray - Çirkin ve kötü tezahürat; Fenerbahçe - Çirkin ve kötü tezahürat ve Trabzonspor - Saha olayları nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

7 Mayıs 2019 16:55

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig’den 9 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF’den yapılan açıklamada, ligin 31. haftasında yapılan maçların ardından Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor, MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor, Antalyaspor, Aytemiz Alanyaspor ve Atiker Konyaspor’un çeşitli nedenlerle PFDK’ye sevk edildiği bildirildi.

Açıklamada, Galatasaray, Fenerbahçe, MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor ve Antalyaspor’un çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle disipline gönderildiği belirtildi.

Trabzonspor ve Aytemiz Alanyaspor’un ise saha olayları nedeniyle PFDK’ye sevk edildiği aktarıldı.

Beşiktaş’ın çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları ve 6 futbolcusunun sarı kart görmesine bağlı olarak takım halinde sportmenliğe aykırı hareket nedenleriyle disipline verildiği kaydedildi.

Atiker Konyaspor’un ise çirkin ve kötü tezahürat ve 6 futbolcusunun sarı kart görmesine bağlı olarak takım halinde sportmenliğe aykırı hareket nedenleriyle PFDK’ye sevk edildiği bildirildi.

Öte yandan Spor Toto 1. Lig’den Giresunspor, Adana Demirspor ve Balıkesirspor Baltok’un da çeşitli nedenlerle PFDK’ye sevkine karar verildiği ifade edildi. Ayrıca Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak’ın da Giresunspor maçındaki hakareti nedeniyle tedbirli olarak PFDK’ye gönderildiği belirtildi.

Son güncelleme 17:14 | 7 Mayıs 2019
beşiktaş Fenerbahçe galatasaray pfdk spor toto süper lig trabzonspor
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10/05/2019 - 20:30
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Bursaspor
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PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
31 18 63
2 Istanbul Basaksehir
31 18 63
3 Besiktas
31 17 59
4 Trabzonspor
31 16 56
5 Yeni Malatyaspor
31 12 44
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