Ahmet Ağaoğlu; Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür’ü izleyen Avrupa’nın dev kulüplerini açıkladı!

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, İstikbal Mobilya Kayserispor maçının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bu sezon iyi bir hava yakalayarak çıkışlarını sürdürdüklerini söyledi. Ağaoğlu, bu senenin bir prova olduğunu belirterek, “Provada eksikleri, noksanları görüyorsunuz. Onları izale ederek, telafi ederek önümüzdeki sezon çok daha farklı bir Trabzonspor seyrettireceğiz. Bundan da kimsenin endişesi olmasın” dedi.

“GENÇ YETENEK KIRMIZI HALIDA OLMUYOR”

Ağaoğlu genç oyuncuların da performansına değinerek, “Genç yetenek kırmızı halıda olmuyor, yeşil sahada oluyor. Abdülkadir Ömür’ü izlesinler, genç yetenek neymiş, futbolun yıldızı, süperi neymiş. Ne mutlu bize ki ülkede futbolu izleyen milyonlara bunu bir kez daha gösterdik. Yerlisi yabancısı hepsi benim canım ama Abdülkadir Ömür’ü alnından öpüyorum. Sadece bugün oynadığı oyunla değil, bir takım örümcek tutmuş beyinlere verdiği dersle anlından öpüyorum. Ders böyle verilir” diye konuştu.

“LILLE VE MANCHESTER UNITED OYUNCULARIMIZI İZLEDİ”

Ağaoğlu, bir basın mensubunun Yusuf ile Abdülkadir Ömür’ü Fransa ekibi Lille ile İngiliz ekibi Manchester United’in izlediğine ilişkin sorusu üzerine, “Bizim oyucularımızı uzun zamandır izliyorlar. Oyuncularımızın hepsini izliyorlar. Bugün Lille ve Manchester United takımları izledi. Eğer Trabzonspor’u Avrupa’nın önde gelen liglerinin önde gelen kulüplerinin izleme ekipleri izliyorsa bu bile bizim için gurur kaynağıdır” ifadelerini kullandı. MAÇ SONUCU | Trabzonspor 4-2 Kayserispor Trabzonspor İstikbal Mobilya Kayserispor maçı ile Spor Toto Süper Lig`de 31. hafta heyecanı Trabzon`da sona erdi. Trabzonspor, konuğu İstikbal Mobilya Kayserispor`u 4-2 yendi ve 56 puana yükselerek Beşiktaş`la farkı üçe indirdi. Kayserispor ise 37 puanda kaldı. İlgili Haberi Oku