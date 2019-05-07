Ahmet Ağaoğlu: Beşiktaş maçı sezonun en anlamlı maçı olacak

Spor Toto Süper Lig’de 9 maçtır kaybetmediklerini ve kalan 3 maçlarını da kazanmak istediklerini İfade eden Ahmet Ağaoğlu, “Son 9 haftada 7 galibiyet, 2 beraberliğimiz var. 3 maçımız kaldı. Oynadığımız futbol veya aldığımız galibiyetlerin anlam kazanması için kalan 3 maçı da galibiyetle tamamlamalıyız. Takım olarak bunu yapacak güçteyiz. Sayı olarak ve kulübeye bakıldığında biraz yetersiz görünüyorduk ama oyuncularımız sezon başından itibaren çok büyük özveri gösterdiler.

Yaşadığımız sıkıntıları ve çalkantıları herkes biliyor. Tüm bunlara rağmen yöneticisi, teknik heyeti, çaycısına kadar herkes burada bir aile havası içerisinde. Herkes şunu söylüyor bu takım yenilse bile zevk veriyor. İyi bir hava yakaladık. Bu iyi havanın yakalanmasından oyuncu ve teknik heyetin özverisi, mücadele ve seyircinin desteği çok önemli. Bunu göz ardı etmemiz lazım. Ramazan´da burada oynayacağımız çok önemli bir Beşiktaş maçı var. Konyaspor maçını kayıpsız geçer ve buraya gelirsek Beşiktaş maçı sezonun en anlamlı maçı olacak. Ligi üçüncü ve hatta matematiksel olarak baktığımız da daha yukarılarda bitirme şansımız da var. Ama biz maç maç gidiyoruz. İyi bir sezon geçirdik. Beklentilerin üzerinde gidiyoruz. Son saniyelerde kaybettiğimiz maçlarla 10 puan kaybettik ama bunlar futbolun içerisinde var” diye konuştu.

“ABDÜLKADİR VE YUSUF AVRUPA´NIN EN İYİ KULÜPLERİNE LAYIK”

Transfer politikalarıyla ilgili de konuşan Ağaoğlu, “Bizim kendi oyuncularımızı Yusuf olsun, Abdülkadir´ler olsun, Uğurcan ve Hüseyin olsun bu oyuncularla ilgili ücret politikasını gözden geçireceğiz. Benim verdiğim para veya benim verdiğim paraya yakın bir para oyuncuma veriliyorsa orada benim talep edeceğim para ikinci plana iter. Bu iki oyuncumuzun bir sezon daha kalıp takımı farklı yerlere taşımaları belki de birinci önceliğimiz olacak. Abdülkadir ve Yusuf Avrupa´nın en iyi kulüplerine layık. Giderseler gittikleri yerde Trabzon´u, Trabzonspor´u ve Türkiye´yi temsil edecekler. Marka elçisi olmaları lazım. Göndermiş olmak için veya kulübün kasasına para koymak için biz buradan oyuncu göndermeyiz. İnşallah ekonomimizi de belli noktalara getirirsek bu konularda daha zor bir kulüp olacağız” ifadelerini kullandı.

“ALTYAPI İÇİN RADİKAL KARAR ALACAĞIZ” Altyapıda radikal kararlar alacaklarını kaydeden Ağaoğlu, “Bölgedeki diğer kulüpler de bizim pilot takımımız. Hekimoğlu´nu tebrik ediyorum orada bizim o ligde bir takımımız olması gerekiyordu. Birinci ligde de pilot takım olarak kullanabileceğimiz bir takımımız var. Altyapı için iki gündür hocayla görüşmelerimiz devam ediyor. Maçtan önce de konuştuk. Altyapıda radikal kararlar alıp ve ciddi bir program uygulayacağız. Yönetim olarak bu konudaki kararımızı vereceğiz. İstanbul´da 1’inci ligdeki bir takım, Hekimoğlu, Of ve Yomra üzerinden gidip alt yapımızı daha canlı bir şekilde hayata geçirme düşüncemiz var. Abdülkadirler, Yusuflar, Uğurcanlar sürdürebilirsin diye. Sürdürülebilir bir başarı istiyorsanız bunun temeli Trabzonspor´un altyapısından geçiyor. Bundan asla taviz verme veya bu düşüncenin dışına çıkma gibi bir lüksümüz yok” şeklinde konuştu. “UEFA’DAN BİZE ULAŞAN TEBLİĞ YOK”

Finansal Fair Play kriterleri kapsamında UEFA´dan henüz ellerine ulaşan bir tebliğin olmadığını söyleyen Ağaoğlu şöyle konuştu: “Biraz uzadı. Uzaması da bizim hayrımıza diye düşünüyorum. Yeniden yapılanma konusunu bir an önce hayata geçirebilirsek, federasyonun önemli çalışmaları var. Bankalar birliği ile olan çalışma hayata geçerse oradan da sıyrılırız. Ülke olarak yeniden yapılanmayı hayata geçireceğimize inanıyorum. O zaman hem Türk futbolu hem de UEFA rahatlayacak. Çünkü bu kez UEFA´nın yapacağı işleri TFF yapmış olacak. Dolayısıyla bizde gidip UEFA kapılarında sürünmek zorunda kalmayacağız.”