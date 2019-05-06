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Lemi ÇELİK
Lemi ÇELİK 6 Mayıs 2019 06:45

Yıldırım’ın bu maçta ne işi var?

Şampiyonluğu belirleyecek olan bir müsabakaya hakem Bülent Yıldırım'ın verilmesi son derece düşündürücüydü. Kariyer olarak gelmiş olduğu seviyeye baktığımız zaman Türk futbol tarihinin en başarısız hakemi. Bülent Yıldırım'ın böyle bir müsabakada ne işi var? Böyle bir ligde şampiyonluğu belirleyecek bir müsabakada yüz kiloya ulaşmış Yıldırım'ı göndermek bana göre maçı katletmek demekti, öyle de oldu. Özellikle Beşiktaş'ın yemiş olduğu ilk golde taç atışını Beşiktaş'ın kullanması gerekirken, Galatasaray'a verilmesi Bülent Yıldırım'ın alnındaki lekelere bir tanesini daha eklemiş oldu.

Beşiktaş’ın yemiş olduğu ilk golde VAR sisteminin kural gereği taç atışına müdahale edememesi yanlış. Ligin kaderini etkileyen her karar VAR uyarısıyla değiştirilebilmeli. Bunun önemini dün gördük.

Müsabakaya gelirsek. İki takımı da kutlamak lazım. Maçı kazanmak için her şeylerini verdiler. İlk yarıda Galatasaray, ikinci yarıda da Beşiktaş maçın hâkimiydi. Ancak siyah-beyazlı futbolcular girdikleri pozisyonları değerlendiremedi. Hakem hatalı olsa da yenen iki golde de doğru pozisyon alınamaması Beşiktaş adına hataydı. Önce işini yapacaksın, sonra itiraz edeceksin. Galatasaray'ın tecrübeli isimleri bu hatayı iyi değerlendirdi ve şampiyonluk yolunda önemli bir galibiyet elde etti.

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31 12 44
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