MAÇ SONUCU | Trabzonspor 4-2 Kayserispor

Trabzonspor İstikbal Mobilya Kayserispor maçı ile Spor Toto Süper Lig’de 31. hafta heyecanı sona erdi. Beşiktaş’ın derbide deplasmanda Galatasaray’a yenilmesiyle 6 puanlık farkı 3’e indirme şansı yakalayan Trabzonspor, bu fırsatı tepmedi. Fırtına, konuğu İstikbal Mobilya Kayserispor’u 4-2 yenip öncelikli 3. sıra hedefine yaklaştı ve 56 puana yükseldi.

Bu sonuçla 37 puanla 13. sırada kalan Kayserispor ise mücadelesine rağmen puan veya puanlar çıkaramadı ve ateş hattına dönen tehlike bölgesinde kaldı. Trabzonspor’un golleri 16’da frikikten Jose Sosa, 20’de Yusuf Yazıcı, 65’te Abdülkadir Ömür ve 84’te Filip Novak’tan geldi. Kayserispor’un sayılarını ise 32 ve 64’te Hasan Hüseyin Acar kaydetti.

TRABZONSPOR İM KAYSERİSPOR MAÇI İLK 11’LER

STAT: Medical Park Stadyumu

HAKEM: Fırat Aydınus

SAAT: 20.30

YAYIN: beIN SPORTS HD1

TRABZONSPOR İM KAYSERİSPOR MAÇI CANLI İZLE BAĞLANTISI (ÜYELİK GEREKTİRMEKTEDİR)

TRABZONSPOR: Uğurcan, K. Ahmet, Hüseyin, Majid, Novak, Sosa, Yusuf, A. Ömür, Amiri, Anthony, Rodallega

TEKNİK DİREKTÖR: Ünal Karaman

İM KAYSERİSPOR: Lung, Tiago Lopes, Kana Biyik, Sapunaru, Atila, Şamil, Hasan, Chery, Varela, Deniz, Kravets

TEKNİK DİREKTÖR: Hikmet Karaman

Karadeniz ekibinde kart cezalısı Abdulkadir Parmak’ın yokluğunda Vahid Amiri’nin, sakatlığı bulunan Portekizli oyuncu Joao Pereira’nın yerine ise Kamil Ahmet Çörekçi’nin forma giydi. Nijeryalı oyuncu Ogenyi Onaz de uzun süredir sakatlığı nedeniyle görev yapamıyor.

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