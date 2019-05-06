SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Kılıçdaroğlu’dan YSK hakimlerine sert sözler: Hakim dediğin adam, satılık adam değildir
Suat Kaya’dan flaş açıklama! ‘Bana bir teklif gelmedi!’
Alt Ligler

Suat Kaya’dan flaş açıklama! ‘Bana bir teklif gelmedi!’

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta sezonu şampiyon tamamlayıp tarihinde ilk kez 1. Lig'e adını yazdıran Menemen Belediyespor kupasına kavuşurken, camianın yaşadığı sevinç görülmeye değerdi.

6 Mayıs 2019 13:16

Konya Anadolu Selçukspor deplasmanında sezonu tamamlayan sarı-lacivertliler ertesi gün İlçe Stadı’nda taraftarıyla adeta bütünleşti. Kupa töreninin ardından üstü açık otobüsle ilçeyi gezen futbolcular halkla birlikte zaferi doyasıya kutladı.

Son 3 sezondur Menemen Belediyespor’u çalıştıran ve 2 senedir şampiyonluğu kılpayı kaçıran teknik direktör Suat Kaya da hayalini gerçekleştirmiş oldu. Teknik adamlık kariyerindeki ilk şampiyonluk kupasını havaya kaldıran Kaya, “İnanılmaz bir sevinç yaşadık. Tüm Menemen bu anı yıllardır bekliyordu. Sonuna kadar hak ettiğimiz şampiyonluğu doyasıya yaşadık. Geçmiş senelerde de zirveyi hak etmiştik. Geç oldu ama güç olmadı” diye konuştu.

Yönetim, futbolcular ve taraftara övgüler yağdıran deneyimli teknik adam, “Herkesin çok büyük emekleri var. Personelinden stat görevlilerine kadar bizi destekleyenlere teşekkür ediyorum. Yönetim ve taraftar her zaman arkamızda, sapasağlam durdu. Oyuncularım inançlarını hiçbir zaman yitirmedi. Bu birliktelik tarihi başarıyı getirdi” dedi.

Kulübüyle mayıs sonunda sözleşmesi sona erecek Suat Kaya geleceği hakkında ise çok kısa bir açıklama yapıp, “Bana bir teklif gelmedi” dedi.

Son güncelleme 13:16 | 6 Mayıs 2019
Menemen Belediyespor suat kaya
YAKINDAKİ MAÇLAR
Antalyaspor
10/05/2019 - 20:30
-
Bursaspor
Caykur Rizespor
11/05/2019 - 16:00
-
Galatasaray
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
31 18 63
2 Istanbul Basaksehir
31 18 63
3 Besiktas
31 17 59
4 Trabzonspor
31 16 56
5 Yeni Malatyaspor
31 12 44
TÜMÜNÜ GÖR