Şampiyonluk oranları güncellendi! Favori Galatasaray…

Medipol Başakşehir’in puan kaybettiği, Galatasaray’ın da derbide Beşiktaş’ı 2-0 mağlup ettiği haftanın ardından Spor Toto Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi.
Son güncellemelere göre Galatasaray 1.30’luk oranla favori durumda yer alırken, haftayı puan kaybıyla kapatan Medipol Başakşehir 2.50 oranla ikinci sırada kendine yer buldu.
Derbiden yenilgiyle çıkan Beşiktaş ise 30.00 oranla 3. sırada…
Geçtiğimiz hafta şampiyonluk oranları şöyleydi:
Galatasaray: 1.95
Başakşehir: 1.80
Beşiktaş: 7.50