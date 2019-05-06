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Şampiyonluk oranları güncellendi! Favori Galatasaray…
Futbol

Şampiyonluk oranları güncellendi! Favori Galatasaray…

Medipol Başakşehir'in puan kaybettiği, Galatasaray'ın da derbide Beşiktaş'ı 2-0 mağlup ettiği haftanın ardından Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi.

6 Mayıs 2019 16:33

Medipol Başakşehir’in puan kaybettiği, Galatasaray’ın da derbide Beşiktaş’ı 2-0 mağlup ettiği haftanın ardından Spor Toto Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi.

Son güncellemelere göre Galatasaray 1.30’luk oranla favori durumda yer alırken, haftayı puan kaybıyla kapatan Medipol Başakşehir 2.50 oranla ikinci sırada kendine yer buldu.

Derbiden yenilgiyle çıkan Beşiktaş ise 30.00 oranla 3. sırada…

Geçtiğimiz hafta şampiyonluk oranları şöyleydi:

Galatasaray: 1.95

Başakşehir: 1.80

Beşiktaş: 7.50

Son güncelleme 16:33 | 6 Mayıs 2019
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GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
31 18 63
2 Istanbul Basaksehir
31 18 63
3 Besiktas
31 17 59
4 Trabzonspor
31 16 56
5 Yeni Malatyaspor
31 12 44
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