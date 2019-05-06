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Şampiyonlar Ligi finalistleri belli oluyor
Şampiyonlar Ligi

Şampiyonlar Ligi finalistleri belli oluyor

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş karşılaşmaları, 7 Mayıs Salı ve 8 Mayıs Çarşamba günü oynanacak.

6 Mayıs 2019 14:13

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon adını finale yazdıran ilk takım, 7 Mayıs Salı günü belli olacak.

İngiliz ekibi Liverpool, İspanya’da 3-0 kaybettiği maçın rövanşında Barcelona’yı ağırlayacak. Yarın TSİ 22.00’de başlayacak müsabakayı, Türk hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Diğer eşleşmede ise Hollanda kulübü Ajax, deplasmanda 1-0 yendiği İngiltere’nin Tottenham takımını konuk edecek. Maçın başlama vuruşu, 8 Mayıs Çarşamba günü TSİ 22.00’de yapılacak.

Müsabakalar, beIN Sports kanallarından naklen yayınlanacak.

06 Mayıs 2019 Avrupa Ligleri`nde son durum Serie A, Ligue 1 ve La Liga`da şampiyonların belli olduğu Avrupa`nın 5 büyük ligi arasındaki İngiltere Premier Lig ve Bundesliga`da zirve mücadelesi sürüyor. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 14:13 | 6 Mayıs 2019
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