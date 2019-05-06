Rıdvan Dilmen’den Galatasaray Beşiktaş derbisi hakemi Bülent Yıldırım’a sert eleştiri

Spor Toto Süper Lig'in 31.haftasında oynanan Galatasaray Beşiktaş maçına hakem Bülent Yıldırım'ın verdiği kararlar damga vurdu. 2-0 Galatasaray'ın üstünlüğü ile sona eren maçın ardından NTV'de değerlendirmelerde bulunan Rıdvan Dilmen çok konuşulan pozisyonları yorumladı.

İşte Dilmen'in açıklamalarından satır başları:

“Saygı duyulması gereken bir konu var. Galatasaray'ın çok uzun kendi evinde yenilmemesi çok önemli. Her ne olursa olsun her maçı final oynayarak ve uzun süre maç kaybetmeyerek yarışa takipçisi olmak. Bu bir hünerdir.”

“Bülent Yıldırım'a Allah uzun ömürler versin ama artık hakemlik falan yapmasın. Muhtemelen son derbi maçıdır. Necip iki kez kartlık faul yapıyor….Umarım hakemlik olarak sonu olur Bülent Yıldırım'ın. Hayırlısıyla bitsin bu lig. Kimse kimsenin başarısına başarısızlığına kılıf aramaması lazım.”

“Maça damgasını vuran hakemin taktir haklarını ev sahibinden yana kullanmasıdır. Hoca gidiyor mesela Mete Kalkavan'a sahanın ortasında hesap soruyor. Bu demek değildir ki Galatasaray şampiyonluğu hak etmiyor.”

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‘ÇIKARDIĞI KADROYU HERKES TARTIŞIYORDUR'

Şenol Güneş'in çıkardığı kadroyu herkes tartışıyordur. Quaresma'nın niye oynamadı diyemem. Bence en büyük sürpriz Necip'i sol beke Caner'i öne alacağına ve oyuncu alacağına bu riske girmedi. Galatasaray taraftarının korkunç bir baskı ile etki ettiğini konuşabiliriz.

‘TÜRK FUTBOLU BU KADAR KÖTÜ BİR DÖNEME GELMEDİ…'

Türk futbolu hiç olmadığı kadar kötü bir döneme gelmedi hakemler açısından. İkinci gol Beşiktaşlı oyuncuların gafleti. Beşiktaş'ın yediği ikinci golde hakem hatası yok. Orada o taçı oyuncuların başlatmaması gerekiyordu. İlk golde yardımcı hakem görmedi. Diagne top bizden çıkıyor diye depar attı. Hakem bunu test edebilmeli. Benim gördüğüm görüntülerde değdiğini görmedim. Yine de yüzde yüz emin olamadım. VAR protokolüne bu taçta girecek yakında. Etkiliyor çünkü. Galatasaray-Fenerbahçe maçında da oldu.

Rıdvan Dilmen'in ilk yarı değerlendirmeleri…

‘BİRKAÇ KEZ İZLEMEM LAZIM'

“Golden 3-5 dakikaya kadar iki kadronun oynadığı oyun normaldi. Taç bizdendi, şundandı derken, Beşiktaşlı oyuncular tacı atmaya giderken, Diagne tacı kullandı. Yorum yapmayacağım, birkaç kez izlemem lazım.”

‘DIAGNE YARIM METRE OFSAYT'

“Cüneyt Çakır'a şunu soruyorum; 2 dakika 20 saniye ofsayt mı, değil mi diye bekledik. Bu pozisyonu 2 dakika 20 saniyede mi çözdünüz? Diagne yarım metre ofsayt. Kartlarda da standart yok. Bülent Yıldırım görmemiş olabilir ama Cüneyt Çakır görmeli, Atiba'ya Luyindama'dan dirsek var.”

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‘BEŞİKTAŞ NORMAL DÜZENE DÖNECEK'

Caner Erkin'e verilen sarı kartta faul bile yok. Hakem ve VAR'ın tartışılacağı maç bekliyordum. Belhanda'nın kartı doğru ama onun dışındaki pozisyonları hakem hocaları tartışacaktır.Muhtemel Beşiktaş normal düzene dönecektir. Ljajic forvet arkasında geçecektir. Sola Güven Yalçın mı geçer göreceğiz. Ancak Beşiktaşlıların maçtan sonra çok konuşacağı bir derbi oluyor.”