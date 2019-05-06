Olcan Adın’dan YSK’nın iptal kararı sonrası flaş Ekrem İmamoğlu paylaşımı!

YSK’nın İstanbul’da seçimleri iptal etmesinin ardından sosyal medyada karara tepkiler ve Ekrem İmamoğlu’na destek mesajları gündemi oluştururken Fenerbahçe, Trabzonspor ve Galatasaray’da forma giymiş olan eski milli futbolcu Olcan Adın da Ekrem İmamoğlu’na destek mesajı verdi.
“HERŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK”YİNE SENİ BAŞKAN YAPACAĞIZ @ekrem_imamoglu
— Olcan Adın (@Olcanadin) 6 Mayıs 2019
Geceye damga vuran “Her şey çok güzel olacak” etiketini kullanan Olcan Adın, “HERŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK’ YİNE SENİ BAŞKAN YAPACAĞIZ” ifadelerini kullanarak Ekrem İmamoğlu’na mesaj gönderdi. Olcan’ın mesajı kısa süre içerisinde binlerce kez beğenildi.