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Olcan Adın’dan YSK’nın iptal kararı sonrası flaş Ekrem İmamoğlu paylaşımı!
Futbol

Olcan Adın’dan YSK’nın iptal kararı sonrası flaş Ekrem İmamoğlu paylaşımı!

YSK'nın İstanbul seçimlerini iptal kararı sonrası karara tepki gösteren ve Ekrem İmamoğlu'na destek mesajı veren Olcan Adın, "HERŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK' YİNE SENİ BAŞKAN YAPACAĞIZ" ifadelerini kullandı.

6 Mayıs 2019 21:30

YSK’nın İstanbul’da seçimleri iptal etmesinin ardından sosyal medyada karara tepkiler ve Ekrem İmamoğlu’na destek mesajları gündemi oluştururken Fenerbahçe, Trabzonspor ve Galatasaray’da forma giymiş olan eski milli futbolcu Olcan Adın da Ekrem İmamoğlu’na destek mesajı verdi.

Geceye damga vuran “Her şey çok güzel olacak” etiketini kullanan Olcan Adın, “HERŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK’ YİNE SENİ BAŞKAN YAPACAĞIZ” ifadelerini kullanarak Ekrem İmamoğlu’na mesaj gönderdi. Olcan’ın mesajı kısa süre içerisinde binlerce kez beğenildi.

06 Mayıs 2019 CANLI | Trabzonspor 2-1 Kayserispor (İlk yarı oynanıyor) Trabzonspor İstikbal Mobilya Kayserispor maçı ile Spor Toto Süper Lig`de 31. hafta heyecanı Trabzon`da sona eriyor. Trabzonspor Kayserispor maçı canlı yayın anlatımı ve önemli pozisyonları SKOR`da... Trabzonspor Atiker Konyaspor maçı canlı izle bağlantısı da haberde yer almakta. Sosa`nın frikik golüyle Trabzonspor 1-0 önde. 20`de Yusuf Yazıcı ile fark ikiye çıktı: 2-0. 32`de Hasan Hüseyin ile fark bire indi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 21:30 | 6 Mayıs 2019
ekrem imamoğlu olcan adın
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1 Galatasaray
31 18 63
2 Istanbul Basaksehir
31 18 63
3 Besiktas
31 17 59
4 Trabzonspor
31 16 56
5 Yeni Malatyaspor
31 12 44
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