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Minik futbolcular maç sonunda birbirine girdi! Tekme ve yumruklar havada uçuştu

Kayseri U13 Futbol Ligi'nde oynanan Demirspor-Belsinspor maçının ardından minik oyuncuların tekme ve yumruklarla birbirlerine girmeleri dikkat çekti. Görüntüler, Türkiye'de sporcu yetiştirmekte yaşanan eksikliği gösterdi.

6 Mayıs 2019 11:57

Argıncık Stadı’nda oynanan ve 4-4 eşitlikle sonuçlanan U13 Ligi A Grubu’na dahil Demirspor-Belsinspor maçı sonrasında minik oyuncular kavga etti. Dostça geçen maçın ardından bir anda kavgaya tutuşan minik oyuncuları antrenörleri ve sahada hazır bulunan polisler engelledi.

Geleceğin futbolcu adaylarının, önceliğin oyundan keyif almak olduğu karşılaşmada ettikleri kavga, sporcu yetiştirme konusunda yaşadığımız sıkıntıyı gösterdi. Henüz 13 yaşına bile basmamış miniklerin oyunun ötesine geçen aşırı kazanma hırsı, altyapı eğitimindeki problemi gözler önüne serdi. Büyüklerinin saha içi ve dışındaki gergin tavırları, yöneticilerin sert demeçleri, futbolda oyundan zevk almaktan çok kazanmaya odaklanılmasının, minik futbolcuların spor kültüründen uzaklaşmasını sağladığı bir kez daha anlaşıldı.

Tekme ve yumrukların konuştuğu kavgayı ayıran ve son derece sağ duyulu davranan iki takım antrenör ve idarecileri daha sonra minik oyuncuların morallerini yerine getirmek için sahada toplu fotoğraf çekti.

Son güncelleme 14:15 | 6 Mayıs 2019
Belsinspor Demirspor kayseri Kayseri U13 Futbol Ligi
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