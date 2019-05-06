Karşıyaka’nın iki farklı yüzü!

Kadrosunda 18-21 yaş aralığında Doğukan, Özgür, Erdoğan, Görkem, İlyas, Burak, Mahir gibi kendi bünyesinden futbolcular bulunan, 2.5 milyon TL toplam bütçeyle yola çıkan Kaf-Kaf, 3’üncü Lig 2’nci Grup’ta son 5 maçını gol bile yemeden kazandı. Yeşil-kırmızılı gençler, grupta son sıradan gelerek Play-Off’a adını yazdırırken birçok rekora imza attı. Sezonu 55 puanla tamamlayıp 9 yıl sonra en yüksek puanını toplayan Karşıyaka, 16 yıl sonra ilk kez üst üste 5 galibiyet aldı.

Yeşil-kırmızılılarda henüz 2015 yılında şampiyonluğa ulaşan basketbol takımı ise 3 sezon üst üste ligde kabusu yaşadı. Yeni yapılanmaya girip sponsor desteğiyle bu sezon 12 milyon TL bütçeyle yola çıkan Pınar Karşıyaka, 2 kez eski borçlar nedeniyle gelen transfer yasağını kaldırdı. Sezon boyunca iniş çıkışlar yaşayan Kaf-Kaf, FIBA Europe Cup’tan çeyrek finalde elendikten sonra ligde son 6 maçın 5’ini kaybederek ligde de Play-Off hayallerine veda etti. Play-Off iddiası kalmadıktan sonra yeni sezonda Avrupa’da katılacağı kupayı belirlemek için 9’uncu basamağı yakalama mücadelesi veren Pınar Karşıyaka, son Bahçeşehir Koleji deplasmanındaki 74-62 mağlubiyetle 15 takım arasında 11’inci sırada kaldı. İzmir ekibi, potada sezonu perşembe günü Anadolu Efes’i konuk ederek noktalayacak.

ŞENSAN’DAN SON ÇAĞRI

Play-Off’ta eşleştiği rakibi Van Büyükşehir Belediyespor’la 10 Mayıs Cuma günü evinde, 15 Mayıs Çarşamba ise deplasmanda oynayacağı yarı final maçlarına hazırlanan Karşıyaka’da Başkan Vekili Gökhan Şensan, yerel yönetimlere son kez çağrı yaptı. Futbol şubenin tüm ihtiyaçlarıyla yakından ilgilenen Başkan Vekili Şensan, takımın sezon başından beri destek görmediğini hatırlatıp, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karşıyaka Belediyesi, sivil toplum örgütleri, sanayi kuruluşları ve camianın ileri gelenlerinden bekledikleri desteği alamadıklarından yakındı. Gökhan Şensan, “Tüm yük omuzlarımızda. En azından Play-Off’ta destek istiyoruz” diye konuştu.

Şensan, “Yıllar sonra Play-Off heyecanı yaşadık, düşer denilen takımı Play-Off hedefine soktuk ama yanımızda kimseyi göremiyoruz. Maddi destek bize şimdi gerekli. Takımımızın deplasman giderleri, futbolcu maaşları ve galibiyet primleri yüksek tutarları buluyor. Play-Off maçlarında forma reklamı için destek şimdi verilmeyecekse ne zaman verilecek. Yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik ama yalnız kalmaya devam ediyoruz. Taraftarlarımız Van maçında bilet fiyatının indirilmesini istiyor ancak bizim içinde bulunduğumuz şartları kimse dikkate almıyor” dedi.

Normal sezon içinde 2’şer bin TL olan galibiyet primlerini katlayıp Adıyaman 1954 galibiyetine 5’er, Sultanbeyli galibiyetine 8’er bin TL prim ödeyen Gökhan Şensan ve futbol şube yönetimi, Elaziz Belediyespor galibiyetine de 6’şar bin TL prim dağıttı. Karşıyaka`nın `play-off`taki rakibi Van BŞB TFF 3. Lig 2. Grup`ta Karşıyaka, deplasmanda Elaziz Belediyespor`u 2-0 yenerek `play-off`ta yer alma hakkı kazandı. Kaf Kaf`ın rakibi ise Van Büyükşehir Belediyespor. İlgili Haberi Oku