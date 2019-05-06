Karadeniz ekibi haftayı galibiyetle kapatınca Spor Toto 1. Lig’den iki takım daha düştü

Spor Toto Süper Lig’de 32. hafta maçlarında alınan sonuçların ardından, küme düşen son 2 takım da belli oldu. Kardemir Karabükspor'un ardından sezonun bitimine 2 hafta kala Birevim Elazığspor ile Afjet Afyonspor'un küme düşmesi kesinleşti. Dün oynanan maçlarda Birevim Elazığspor, sahasında Ümraniyespor ile 3-3, Afjet Afyonspor ise konuk ettiği Osmanlıspor ile 0-0 berabere kaldı. Bugün yapılan karşılaşmada Giresunspor, ağırladığı Adana Demirspor'u 1-0 mağlup ederek puanını 33'e çıkardı ve kümede kalmayı garantiledi. Karadeniz temsilcisinin aldığı bu galibiyetle 26 puanı bulunan Afjet Afyonspor ve 25 puanlı Birevim Elazığspor'un bitime 2 hafta kala küme düşmesi kesinleşti.

Süper Lig`de puan durumu ve kalan maçlar! Galatasaray zirveyi ele geçirdi... Spor Toto Süper Lig`in 31.haftasında Galatasaray Türk Telekom Stadı`nda şampiyonluk yarışındaki rakibi Beşiktaş`ı 2-0 mağlup etti. Medipol Başakşehir`in Sivasspor deplasmanında 0-0 berabere kalarak 2 puan kaybettiği haftada Galatasaray averajla liderliği ele geçirdi. İlgili Haberi Oku

Spor Toto 1. Lig'de 18. ve son sıradaki Kardemir Karabükspor'un küme düşmesi ise daha önce belli olmuştu.

Kardemir Karabükspor, Afjet Afyonspor ve Birevim Elazığspor, gelecek sezon TFF 2. Lig'de mücadele edecek.

Batuhan Karadeniz Bandırmaspor`u ligde tuttu TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Bandırmaspor Baltok, Batuhan Karadeniz`in 90+6. dakikada attığı golle Fethiyespor`u 2-1 mağlup etti. Bu galibiyetle Balıkesir ekibi kümede kalırken Muğla temsilcisi 3. Lig`e düştü. Maç sonunda ise Batuhan`a büyük sevgi gösterisi vardı. İlgili Haberi Oku