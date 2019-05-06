Kaptan Jordan Larson’dan Eczacıbaşı Vitra’ya veda!

Beş sezon boyunca Eczacıbaşı VitrA forması giyen ve son iki sezondur takımın kaptanlık görevini de üstlenen yıldız oyuncu, turuncu beyazlı forma ile üst üste iki Dünya Kulüpler Şampiyonluğu, Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu, CEV Kupası Şampiyonluğu, Türkiye Kupası ve Süper Kupa Şampiyonluğu yaşadı.

Larson'ın Eczacıbaşı Spor Kulübü için her zaman bir efsane olacağını söyleyen takım menajeri Nalan Ural, “Oyuncumuz daha kısa süreli bir lig tercih ettiği için karşılıklı olarak yollarımızı ayırma kararı aldık. Beş sezon boyunca kulübümüzün bir parçası olan Larson'a, hem oyunculuğu, hem arkadaşlığı hem de kaptanlığıyla bize kattıkları için teşekkür ederiz. Kendisine önümüzdeki Olimpiyat Oyunları'nda da başarılar diliyoruz” dedi.

Eczacıbaşı Spor Kulübü, bu akşam düzenleyeceği veda yemeğinde, Jordan Larson'a takıma katkılarından dolayı bir plaket de takdim edecek.

Jordan Larson kimdir?

1986 Nebraska Amerika doğumlu oyuncu, 2009'dan bu yana Amerika Milli Takımı kadrosunda yer aldı. Türkiye'ye gelmeden önce sırasıyla, Vaqueras de Bayamon ve Dinamo Kazan takımlarında oynadı. Larson, 2014-2015 sezonunda katıldığı Eczacıbaşı VitrA Voleybol Takımı'nda, son iki sezon kaptanlık da yaptı.

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Kulüp Başarıları

• 4 Rusya Kadınlar Ligi Şampiyonluğu (2011, 2012, 2013, 2014)

• 2 Rusya Kupası (2010, 2012)

• 2011-2012 Şampiyonlar Ligi üçüncüsü (Dinamo Kazan)

• 2 Avrupa Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu (2014,2015)

• 2014, 2015, 2016 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası Şampiyonluğu

· 2017 CEV Avrupa Şampiyonlar Ligi Üçüncülüğü

· 2018 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası üçüncülüğü

· 2018 CEV Kupası Şampiyonluğu

· 2018 Spor Toto Şampiyonlar Kupası

· 2018-2019 Türkiye Kupası

Milli Takım Başarıları

• 2018 FIVB Milletler Ligi – Altın

• 2017 World Grand Champions Kupası – Bronz

• 2016 Rio Olimpiyatları – Bronz

• 2016 Dünya Grand Prix – Gümüş

• 2015 Dünya Kupası – Bronz

• 2015 Dünya Grand Prix – Altın

• 2014 Dünya Şampiyonası – Altın

• 2012 Londra Olimpiyatları – Gümüş

• 2010-2011 Dünya Grand Prix – Altın

• 2011 Dünya Kupası – İkincilik

Bireysel Başarılar

• 2011–12 CEV Şampiyonlar Ligi- En iyi servis karşılayan

• 2013 NORCECA Şampiyonası- En iyi servis atan

• 2013–14 CEV Şampiyonlar Ligi- En iyi blok yapan

• 2014–15 CEV Şampiyonlar Ligi- En değerli oyuncu

• 2015 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası- En değerli oyuncu

• 2017 World Grand Champions Kupası – En iyi smaçör

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