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Harun’dan teşekkür takımdan destek
Fenerbahçe

Harun’dan teşekkür takımdan destek

Kasımpaşa maçında hatalı gol yiyen Fenerbahçe kalecisi Harun’a soyunma odasında Ersun Yanal ve arkadaşları destek verdi. Deneyimli eldiven “Golü yediğim an kulübeye baktım. Hocam ile göz göze geldim. ‘Oyunda kal. Devam et’ diye motive etti. Devre arası da takım arkadaşlarım ‘Biz bu maçı çeviririz. Moralini bozma’ dedi” şeklinde konuştu.

SKOR ÖZEL | Sercan Hamzaoğlu 6 Mayıs 2019 09:23

Kasımpaşa maçında yaptığı hatayla gole sebep olan Harun Tekin'e takımdan ve yönetimden destek geldi.

Takım arkadaşları maç sonunda soyunma odasında Harun'la yaptıkları konuşmada, “Hepimiz hata yapıyoruz, benzer şeyler hepimizin başına gelebilir. Sen Alanyaspor, Trabzonspor maçlarında, Zenit karşılaşmasında çok iyi bir performans ortaya koymuştun. Bir hata ile motivasyonunu ve inancını sakın bozma. Kendini geliştirip uzun yıllar bu formaya hizmet edeceksin, dediler.Başta Ersun Yanal olmak üzere teknik ekip de biz sana güveniyoruz” diyerek futbolcuya moral verdiler.

Cezalı olduğu için takımın yanında olamayan Volkan Demirel ve takımın genç kalecisi Berke Özer de maçın hemen ardından Harun ile fotoğrafını sosyal medya hesaplarından paylaşarak futbolcuya destek mesajı verdiler.

Yönetimden Harun ile konuşan isimler ise “Hatalar olur, bu sezon her şey üst üste geldi. Bu takıma uzun yıllar hizmet edeceksin. Bir pozisyonda yapılan eleştiriler moralini bozmasın. Sen forma için gerekeni yap ve motivasyonunu kaybetme bu taraftar sana sonuna kadar destek olur. Biz bir aileyiz ve yanındayız” dediler.

Son güncelleme 09:23 | 6 Mayıs 2019
Fenerbahçe Harun Tekin
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