Harun’dan teşekkür takımdan destek

Kasımpaşa maçında yaptığı hatayla gole sebep olan Harun Tekin'e takımdan ve yönetimden destek geldi.

Takım arkadaşları maç sonunda soyunma odasında Harun'la yaptıkları konuşmada, “Hepimiz hata yapıyoruz, benzer şeyler hepimizin başına gelebilir. Sen Alanyaspor, Trabzonspor maçlarında, Zenit karşılaşmasında çok iyi bir performans ortaya koymuştun. Bir hata ile motivasyonunu ve inancını sakın bozma. Kendini geliştirip uzun yıllar bu formaya hizmet edeceksin, dediler.Başta Ersun Yanal olmak üzere teknik ekip de biz sana güveniyoruz” diyerek futbolcuya moral verdiler.

Cezalı olduğu için takımın yanında olamayan Volkan Demirel ve takımın genç kalecisi Berke Özer de maçın hemen ardından Harun ile fotoğrafını sosyal medya hesaplarından paylaşarak futbolcuya destek mesajı verdiler.

Yönetimden Harun ile konuşan isimler ise “Hatalar olur, bu sezon her şey üst üste geldi. Bu takıma uzun yıllar hizmet edeceksin. Bir pozisyonda yapılan eleştiriler moralini bozmasın. Sen forma için gerekeni yap ve motivasyonunu kaybetme bu taraftar sana sonuna kadar destek olur. Biz bir aileyiz ve yanındayız” dediler.