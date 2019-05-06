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Galatasaray

Galatasaray Beşiktaş derbisinde İstiklal Marşı okuyan Japon gazeteci Türkiye’de gündem oldu

Japon gazeteci Tomoe Tsuchiya'nun Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesi İsitklal Marşı'nı okuması, Türkiye'de sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu. Süper Lig'in 31'inci haftasında oynanan Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesinde basın tribününde İstiklal Marşı'nı okurken görüntülenmesi gündem yaratan Japon gazeteci Tomoe Tsuchiya, açıklamalarda bulundu.

6 Mayıs 2019 11:19

İstanbul’da bürosu olan tek Japon TV kanalı FUJI TV’de görev yapan Japan gazeteci Tomoe Tsuchiya, Galatasaray-Beşiktaş derbisinde İstiklal Marşı okumasıyla gündem oldu. Tsuchiya, “Nagatomo’yu İstanbul’a geldiği gün havalimanında karşıladık. Kagawa’yı da aynı şekilde havalimanında takip ettik. O günden bu yana iki futbolcuyu da sürekli takip ediyoruz. Diğer Japon muhabirlerin ise Almanya’dan ve Japonya’dan geliyor olmaları çok güzel” ifadelerini kullandı.

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“18 SENEDİR TÜRKİYE’DE YAŞIYORUM”

Derbi öncesi basın tribününde İstiklal Marşı’nın tamamına eşlik ederken görüntülenmesine de değinen Tsuchiya, “18 senedir Türkiye’de yaşıyorum, 2 çocuğum var. Onların okullarında İstiklal Marşı’nı söylüyorlardı, ben de öyle söyleye söyleye öğrendim” dedi.

Son olarak Galatasaraylı Yuto Nagatomo ve Shinji Kagawa’ya ilişkin konuşan Japon gazeteci, iki futbolcunun da son derece başarılı olduğunu ve oyuncuları yakından takip ettiklerini dile getirdi.

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Son güncelleme 11:22 | 6 Mayıs 2019
beşiktaş galatasaray Japon Tomoe Tsuchiya
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PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
31 18 63
2 Istanbul Basaksehir
31 18 63
3 Besiktas
31 17 59
4 Trabzonspor
31 16 56
5 Yeni Malatyaspor
31 12 44
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