Galatasaray Beşiktaş derbisinde İstiklal Marşı okuyan Japon gazeteci Türkiye’de gündem oldu

İstanbul’da bürosu olan tek Japon TV kanalı FUJI TV’de görev yapan Japan gazeteci Tomoe Tsuchiya, Galatasaray-Beşiktaş derbisinde İstiklal Marşı okumasıyla gündem oldu. Tsuchiya, “Nagatomo’yu İstanbul’a geldiği gün havalimanında karşıladık. Kagawa’yı da aynı şekilde havalimanında takip ettik. O günden bu yana iki futbolcuyu da sürekli takip ediyoruz. Diğer Japon muhabirlerin ise Almanya’dan ve Japonya’dan geliyor olmaları çok güzel” ifadelerini kullandı.

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“18 SENEDİR TÜRKİYE’DE YAŞIYORUM”

Derbi öncesi basın tribününde İstiklal Marşı’nın tamamına eşlik ederken görüntülenmesine de değinen Tsuchiya, “18 senedir Türkiye’de yaşıyorum, 2 çocuğum var. Onların okullarında İstiklal Marşı’nı söylüyorlardı, ben de öyle söyleye söyleye öğrendim” dedi.

Son olarak Galatasaraylı Yuto Nagatomo ve Shinji Kagawa’ya ilişkin konuşan Japon gazeteci, iki futbolcunun da son derece başarılı olduğunu ve oyuncuları yakından takip ettiklerini dile getirdi.

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