Fatih Terim tartışma yaratan kararı değerlendirdi: Taç pozisyonunda…

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray’ın Beşiktaş’ı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Fatih Terim, Beşiktaş’a karşı gerektiği gibi oynayarak sonuca gittiklerini dile getirdi.

Fatih Terim, maça iyi başladıklarını belirterek, “Kaptırdığımız toplarda 8-10 dakikalık bölümde sıkıntı yaşadık ama ondan sonra daha çok topa sahip olduk. Kaptırdığımız toplar dışında hiçbir tehlike yaşamadık. Maçta 2-0’dan sonra rakibimiz de şampiyonluğa oynayan bir takım olduğu için risk aldı. Risk aldıkça bizim de her çıkışımız pozisyon oldu. Bulduğumuz pozisyonları sonuçlandıramadık, daha da goller atabilirdik. Oyunun bir bölümü bazen kalite, bir bölümü de mücadele ister. Gerektiği gibi oynadıkları ve 3 puan aldıkları için oyuncularımı kutluyorum” diye konuştu.

Karşılaşmadaki tartışmalı taç pozisyonuyla ilgili soruya Fatih Terim, “Taç pozisyonunda Caner’in ayağına değiyor. Orada taç bizim. Orada bir sıkıntımız yok. İstediğimiz gibi çabuk başlarız.” cevabını verdi.

“HAK ETTİĞİMİZ ÖDÜLLERİ ÜÇ MAÇ SONRA ALMAK İSTİYORUZ”

Tecrübeli teknik adam, Süper Lig’in 24. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 1-1 berabere kalıp, o zaman lider olan Medipol Başakşehir’in 8 puan gerisine kaldıkları dönemde söylediği “8 puan da kapınır, 18 puan da” şeklindeki ifadenin belirtilmesi üzerine, şunları kaydetti:

“Ben yaptığım işe inanıyorum. Kendi camiamı ve kulübümü iyi tanıyorum. Taraftarlarımız takımla birleştiği zaman burada herkes zorlanabilir. Oyuncularıma inanıyorum, Türkiye ligini iyi tanıyorum. Kaybettiğinizde değil, vazgeçtiğinizde yenilirsiniz. Ben vazgeçmiyorum, kaybettiğimde de tebrik ediyorum. ‘Biz bu işi kaybettik’ demek benim hiç tarzım değil. Ben, bana yabancı bir şey söylemedim. Çünkü bu iş öyle bir iştir ki davranışınız, duruşunuz ve konuşmanız otomatik olarak karşıya geçer. Bunların hiçbirini de samimiyetsiz yapamazsınız. Oyuncu, taraftar ve camia çok zekidir. Sezonun bitmesine 3 hafta kala lider olmak güzel bir şey. İnşallah bunu da sonuna kadar götürürüz. Açıkçası hak ettiğimiz ödülleri 3 maç sonra almak istiyoruz.”

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Fatih Terim, Süper Lig’de bu sezon deplasman maçlarında yaşadıkları sıkıntıya yönelik soruyu, “Evet bu sezon deplasman ve içerdeki maçlar farklı gibi görünüyor. Bu, bir zaman meselesi. Hatırlıyorum da 1996-2000 yıllarında da ufak bir sıkıntı yaşamıştık. Sonra çim, saha, stat, hiçbir yer fark etmemişti. İnşallah bu sıkıntıyı kalan iki deplasmanımızda yaşamayız. Çünkü artık bir yere getirdik. Bugünkü galibiyet bize sadece liderliği değil, bazı kredileri de getirdi. Bu galibiyet, elbette istemeyiz ama olası herhangi bir sıkıntıyı içerdeki maçta onu telafi etme imkanını getirdi” şeklinde yanıtladı.

Fatih Terim, yayıncı kuruluş olan beIN Sports ve Türkiye Futbol Federasyonunun ortaklaşa düzenlediği “Futbolun Süperleri” ödül töreninde Galatasaray’dan kimseye ödül verilmemesiyle ilgili şunları şöyledi:

“Ödül almak için daha çok çalışacağız. Oyuncular bana söz verdiler, daha çok çalışacaklar. Biz, bizim için önemli olan, hak ettiğimiz ödüllere doğru gidiyoruz. Allah bize o ödülleri nasip etsin. Bugün 52 bine yakın taraftar vardı. Stat rekoru kırılmış. Derbiyi kazanmak ve lider olmak çok güzel. Galatasaraylılar için çok güzel bir akşam. Taraftarlarımıza buradan sonsuz teşekkür ediyorum. Bizim onlara ihtiyacımız var, onların da başarılarımızla övünmeye ihtiyaçları var. Çok güzel bir geceydi. Liderlik hayırlı olsun. İnşallah sonunu da böyle getiririz.”

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“NDIAYE ÖNEMLİ BİR OYUNCUMUZ”

Fatih Terim, karşılaşmanın kadrosuna almadığı Badou Ndiaye’nin kendileri için önemli önemli bir futbolcu olduğunu vurgulayarak, “Yabancı sınırlaması nedeniyle Ndiaye kadroda yer almadı. Ndiaye gelecek hafta faydalanacağımız, bizim için önemli bir oyuncu. Böyle bir karar verdim. Özel işleri nedeniyle İngiltere’ye gidip geldiği için biraz da dinlenmiş oldu. Taktik icabı bugün onu oynatmadık. Ndiaye sezon sonuna kadar faydalanacağımız, hatta bir sene sonrası için düşüneceğimiz önemli bir oyuncumuz” ifadelerini kullandı.

Karşılaşmada etkili bir performans sergileyen ve bir de gol atan Fernando Reges’in orta sahanın her bölümünde oynayabildiğini aktaran Fatih Terim, “Fernando son zamanlarda çok iyi ve diri durumda. Zaten futbolculuğuna söylenecek bir şey yok. Fiziği de yerinde oldu mu bizim için vazgeçilmez bir oyuncu oluyor” şeklinde görüş belirtti.

Fatih Terim, bu sezon sakatlıklar ve cezalar nedeniyle çok sıkıntı yaşadıklarını dile getirerek, “Nitekim gene bir oyuncumuz cezalı oldu. Gelecek maçta Belhanda yok. Hakem de haklıydı. Hakemlerle ilgili her zaman bir şeyler söylüyoruz, hepsini tebrik ediyorum” değerlendirmesinde bulundu.

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