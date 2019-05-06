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Balıkesirspor Baltok’un 6 puanı silindi!
TFF 1.Lig

Balıkesirspor Baltok’un 6 puanı silindi!

Spor Toto 1. Lig takımı Balıkesirspor Baltok'un 6 puanının, Süper Lig'de oynadığı dönemdeki futbolcularından Nuno Andre Coelho`ya olan 762 bin Euro borcunun ödenmediği için FIFA yaptırımları gereği silinmesi istenmişti. TFF kararı uygulayarak, Balıkesirspor'u 40 puandan 34 puana düşürdü.

6 Mayıs 2019 22:55

Balıkesirspor Baltok’un Süper Lig’de oynadığı dönemdeki futbolcusu Nuno Andre Coelho’ya olan 762 bin Euro borcunun ödenmesi için 26 Nisan 2019 tarihine kadar süre verilmişti. FIFA, borcun ödenmemesi halinde kırmızı beyazlı kulübün 6 puanının silinmesini ve 2 tescil dönemi transfer yasağı cezası uygulanmasını istemişti.

FIFA’nın yaptırımı, borcun belirtilen süre zarfında ödenmemesinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından uygulandı. Balıkesirspor Baltok’un puanı, TFF resmi sitesinde güncellenerek, 40’tan 34’e düşürüldü. Balıkesirspor Baltok ligde 13’üncü sıraya gerilerken, 3 takımın düşmesinin kesinleşmesiyle Süper Toto 1. Lig’de kaldı. 06 Mayıs 2019 Karadeniz ekibi haftayı galibiyetle kapatınca Spor Toto 1. Lig`den iki takım daha düştü Sahasında konuk ettiği Adana Demirspor`u mağlup eden Giresunspor, Kardemir Karabükspor`un ardından Spor Toto 1. Lig`den, düşen iki takımın daha belli olmasına neden oldu. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 22:55 | 6 Mayıs 2019
Balıkesirspor Baltok Nuno Andre Coelho Spor Toto 1. Lig
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PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
31 18 63
2 Istanbul Basaksehir
31 18 63
3 Besiktas
31 17 59
4 Trabzonspor
31 16 56
5 Yeni Malatyaspor
31 12 44
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