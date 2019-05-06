Balıkesirspor Baltok’un 6 puanı silindi!

Balıkesirspor Baltok’un Süper Lig’de oynadığı dönemdeki futbolcusu Nuno Andre Coelho’ya olan 762 bin Euro borcunun ödenmesi için 26 Nisan 2019 tarihine kadar süre verilmişti. FIFA, borcun ödenmemesi halinde kırmızı beyazlı kulübün 6 puanının silinmesini ve 2 tescil dönemi transfer yasağı cezası uygulanmasını istemişti.

FIFA’nın yaptırımı, borcun belirtilen süre zarfında ödenmemesinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından uygulandı. Balıkesirspor Baltok’un puanı, TFF resmi sitesinde güncellenerek, 40’tan 34’e düşürüldü. Balıkesirspor Baltok ligde 13’üncü sıraya gerilerken, 3 takımın düşmesinin kesinleşmesiyle Süper Toto 1. Lig’de kaldı. Karadeniz ekibi haftayı galibiyetle kapatınca Spor Toto 1. Lig`den iki takım daha düştü Sahasında konuk ettiği Adana Demirspor`u mağlup eden Giresunspor, Kardemir Karabükspor`un ardından Spor Toto 1. Lig`den, düşen iki takımın daha belli olmasına neden oldu. İlgili Haberi Oku