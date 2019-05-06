Aytemiz Alanyaspor Atiker Konyaspor maçında Josef Sural için özel hazırlık

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor’un 28 Nisan 2019 tarihinde deplasmanda oynadığı ve 1-1 biten İstikbal Mobilya Kayserispor maçının ardından konuk ekip oyuncuları Caulker, Djalma Campos, Baiano, Cisse, Welinton, Sackey ve Sural’ın birlikte Alanya’ya dönmek için kiraladıkları VIP minibüs, şehir merkezine 5 kilometre kala Dinek mevkinde kaza yapmıştı. Kazada ağır yaralanan Sural, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Sural için özel hazırlık

Josef Sural’ın ölümü büyük üzüntüye neden olurken, Aytemiz Alanyaspor’un bugün sahasında ağırlayacağı Atiker Konyaspor maçında, Sural anısına özel hazırlıklar yapıldı. Bahçeşehir Okulları Stadyumu’nda saat 20.30’da oynanacak karşılaşma öncesi Alanyasporlu futbolcular ısınmaya Josef Sural’ın fotoğrafı bulunan siyah formalarla çıkacak. Karşılaşma için taraftarlara özel olarak Josef Sural forması ve üzerinde Sural fotoğrafı bulunan tişörtler hazırlanarak, satışa çıkarıldı. Karşılaşmayı takip edecek basın mensupları da yine bu Sural tişörtlerinden giyecek. Antalyasporlu futbolcular Sural`ı unutmadı! İlgili Haberi Oku

‘Seni asla unutmayacağız Josef Sural' yazılı pankart

Alanyaspor ve Konyasporlu futbolcular seremoni öncesi ise hem İngilizce hem de Türkçe ‘Seni asla unutmayacağız Josef Sural' yazılı pankartlarla sahaya çıkacak. Turuncu-yeşilli futbolcular, Sural anısına karşılaşmada yeni sezonun siyah renkli formalarıyla mücadele edecek. Josef Sural 2 dakika boyunca alkışlanarak anılacak

Türkiye Futbol Federasyonu’nun aldığı kararla karşılaşma öncesi Josef Sural anısına saygı duruşunda bulunulacak. Ardından taraftar gruplarının kendi aralarında aldığı karar doğrultusunda maçın başlama düdüğünün sonra stada sessizlik hakim olacak. Josef Sural anısına 2 dakika boyunca tüm taraftarlar sessiz kalacak. Daha sonra Josef Sural 2 dakika boyunca alkışlanarak anılacak. Taraftar gruplarının Josef Sural ile ilgili birçok afiş ve koreografi hazırladığı karşılaşmada, Sural’ın emekliye ayrılan 90 numaralı formasına atıfta bulunularak 90’ıncı dakikada tüm taraftarlar saha kenarına karanfil bırakacak. Karşılaşmaya gelecek taraftarlara ayrıca Ramazan ayı dolayısıyla iftar menüleri ikram edilecek. Isaac Sackey`in kaza yerinde düşen altın kolyesini işçiler buldu! Aytemiz Alanyasporlu futbolcu Josef Sural`ın hayatını kaybettiği kaza yerinde bulunan altın kolye, Isaac Sackey`e teslim edildi. İlgili Haberi Oku