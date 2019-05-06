MAÇ SONUCU | Aytemiz Alanyaspor 2-4 Atiker Konyaspor

Spor Toto Süper Lig’in 31’inci haftasında Aytemiz Alanyaspor evinde Atiker Konyaspor’a 4-2 mağlup oldu. Karşılaşmada, geçen hafta deplasman dönüşünde yaşanan trafik kazasında hayatını kaybeden Aytemiz Alanyasporlu Josef Sural için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Maç esnasında da Çek forvet çeşitli etkinliklerle anıldı. Seremoninin ardından her iki takım beraber poz verdi. Konyasporlu futbolcular üzerinde Sural’In forma numarası olan 90 numaralı Konyaspor formasını Alanyaspor kaptanı Haydar’a verdi. Ayrıca Konyasporlu futbolcular kollarında siyah bantla oynadı.

MAÇTAN DAKİKALAR:

9’uncu dakikada gelişen Alanyaspor kontra atağında Campos’un pasında topla buluşan Villafanez ceza sahasına hızla sokulan arkadaşı Cisse’ye topu yükseltti. Burada topla buluşan Cisse kaleci Serkan’ın üzerinden yaptığı aşırtma vuruş az farkla üsten auta gitti. 11’inci dakikada gelişen Konyaspor atağında Yatabare sağ kanattan koşu yapan Ömer Ali’ye pas gönderdi. Ceza sahasında topu kontrol etmeye çalışan Ömer Ali’ye N’Sakala müdahale etti, dönen topa ise Yatabare gelişine vurdu. Falso alan topu kaleci Haydar yükselerek kornere yumrukladı.

16’ncı dakikada ani gelişen Konyaspor atağında Fofana’nın ara pasıyla topla buluşan Ömer Ali hızla ceza sahasına sokuldu. Kaleciyle baş başa kalan Ömer Ali, kaleci Haydar’ı da geçerek meşin yuvarlağı kaleye gönderdi ancak maçın hakemi Alper Ulusoy golün ardından VAR’ı inceleyerek golü iptal etti ve gol pozisyonu öncesi faul yaptığı gerekçesiyle Konyasporlu Jonsson’a sarı kart gösterdi. 29’uncu dakikada Aytemiz Alanyaspor’un korner vuruşunda ceza sahası içerisinde Campos’un topuk pasıyla arka direkte boşta kalan Cisse’nin vuruşu fileleri havalandırdı. Golün ardından Cisse ve takım arkadaşları Sural’ın formasını alarak gol sevinci yaşadı: 1-0. MAÇ SONUCU | Trabzonspor 4-2 Kayserispor Trabzonspor İstikbal Mobilya Kayserispor maçı ile Spor Toto Süper Lig`de 31. hafta heyecanı Trabzon`da sona erdi. Trabzonspor, konuğu İstikbal Mobilya Kayserispor`u 4-2 yendi ve 56 puana yükselerek Beşiktaş`la farkı üçe indirdi. Kayserispor ise 37 puanda kaldı. İlgili Haberi Oku

39’uncu dakikada ceza sahasının yaklaşık 15 metre gerisinden serbest vuruş kazanan Konyaspor’da topun başına gelen Jevtovic, topu direkt kaleye gönderdi ve meşin yuvarlak kaleci Haydar’ın solundan filelere girdi: 1-1. 41’inci dakikada gelişen Atiker Konyaspor atağında havalanan topu ceza sahasının sağında kontrol eden Fofana, topu ceza sahasının soluna koşu yapan Ömer Ali’ye gönderdi. Bu oyuncu ise solda bekleyen Jonsson’a pasladı. Topu düzelten bu oyuncunun vuruşu ise fileleri havalandırdı: 2-1.

47’nci dakikada sağ kanattan gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında korner çizgisine yakın bir mesafeye kadar sokulan Ceyhun’un kaleye paralel pasında topla buluşan Cisse’nin sert şutu kaleci Serkan’ı geçerek fileleri havalandırdı: 2-2. 54’üncü dakika gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında sol kanatta topa sahip olan Efecan rakiplerini geçerek ceza sahasına koşu yaptı. Ceza sahası önüne kadar gelen Efecan uygun pozisyon bulunca kaleye sert gönderdi. Son anda yükselen kaleci Serkan üst direkte topu tokatlayarak kornere çeldi.

71’inci dakikada ceza sahası dışında Yatabere’nin yatarak yaptığı ara pasa yetişen Ömer Ali, rakibini geçerek girdiği ceza sahasından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-3. 90+1’inci dakikada gelişen Konyaspor kontra atağında tek kişiyle yakalanan Alanyaspor defansına paslaşarak giren Yatabare topu Ömer Ali’ye aktardı. Bu oyuncu ise boşta koşu yapan Hurtado’ya pasladı. Hurtado’nun gelişine gönderdiği top, filelerle buluştu: 2-4. Karşılaşma Konyaspor’un 4-2’lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

STAT: Bahçeşehir Okulları

HAKEMLER: Alper Ulusoy, İbrahim Bozbey, Mehmet Salih Mazlum

AYTEMİZ ALANYASPOR: Haydar, Ceyhun, Efecan, Ozan Tufan, Villafanez (Dk. 74 Jr. Fernandes), N’Sakala, Welinton, Campos, Steven Caulker, Cenk Ahmet, Cisse

ATİKER KONYASPOR: Serkan, Volkan, Ali Turan, Jonsson, Ömer Ali, Jevtovic, Yatabare (Dk. 90+2 Jahovic), Milosevic (Dk. 88 Amir), Fofana (Dk. 70 Hurtado), Ferhat, Skubic

GOLLER: Dk. 29 – Dk. 47 Cisse (Aytemiz Alanyaspor) – Dk. 39 Jevtovic, Dk. 41 Jonsson, Dk. 71 Ömer Ali, Dk. 90+1 Hurtado (Atiker Konyaspor)

SARI KARTLAR: Ceyhun, Welinton (Aytemiz Alanyaspor) – Jonsson, Ferhat, Volkan, Yatabare, Jevtovic, Ali Turan (Atiker Konyaspor) Balıkesirspor Baltok`un 6 puanı silindi! Spor Toto 1. Lig takımı Balıkesirspor Baltok`un 6 puanının, Süper Lig`de oynadığı dönemdeki futbolcularından Nuno Andre Coelho`ya olan 762 bin Euro borcunun ödenmediği için FIFA yaptırımları gereği silinmesi istenmişti. TFF kararı uygulayarak, Balıkesirspor`u 40 puandan 34 puana düşürdü. İlgili Haberi Oku