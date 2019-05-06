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Altınordu Play-Off barajında kalmak için mücadele edecek
TFF 1.Lig

Altınordu Play-Off barajında kalmak için mücadele edecek

Spor Toto 1. Lig'de bitime 2 hafta kala ilk 6 sıra içinde kendisine yer bulan İzmir temsilcisi, kalan maçlarda play-off barajında kalma mücadelesi verecek.

6 Mayıs 2019 11:21

Spor Toto 1. Lig’de 32. haftada deplasmanda Adanaspor’u 2-1 mağlup eden Altınordu, Adana Demirspor’un puan kaybettiği haftanın ardından kendisine ilk 6 içinde yer buldu. Adanaspor galibiyetiyle puanını 54’e çıkaran Altınordu, Adana Demirspor’un deplasmanda Giresunspor’a mağlup olmasıyla 6. sıraya yükseldi. İzmir temsilcisi son iki haftaya 52 puanlı Adana Demirspor ve Ümraniyespor’un önünde girdi.

Kalan 2 haftada bu pozisyonunu korumayı hedefleyen Altınordu gelecek hafta Boluspor’u konuk ettikten sonra Giresunspor deplasmanına çıkacak.

Altınordu, 2014-2015’ten itibaren tekrar mücadele ettiği 1. Lig’de ilk sezonunda play-off’u 1 puanla kaçırmış, son 2 sezonda ise averajla ilk 6 içinde kendisine yer bulamamıştı.

Geçen sezon averajla Altınordu’nun önünde yer alan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 2016-2017’de ise Göztepe, play-off’tan Süper Lig vizesi almıştı.

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Son güncelleme 11:31 | 6 Mayıs 2019
altınordu Spor Toto 1. Lig
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31 18 63
2 Istanbul Basaksehir
31 18 63
3 Besiktas
31 17 59
4 Trabzonspor
31 16 56
5 Yeni Malatyaspor
31 12 44
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